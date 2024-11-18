Понедельник, 18 Ноября 2024 12:07

АрмИнфо.Сын известного мецената и бизнесмена Рубена Варданян - Давид призвал руководство ООН не допустить гибели удерживаемых в Баку 23 армянских заложников из-за коллективного безразличия.

Статья Варданяна младшего с этим призывом была опубликована во французском издании Le Journal du Dimanche. В ней он осудил молчание международного сообщества.

"Прошла неделя с тех пор, как в Азербайджане стартовала из самых важных и символичных международных конференций - COP29. Фактически лидеры разных стран мира собрались под одной крышей в месте, которое находится всего в нескольких сотнях метров от места, где всё еже удерживают и пытают армянских заложников, среди них мой отец Рубен Варданян, незаконно арестованный властями Азербайджана при выезде из Нагорного Карабаха. Мой отец вместе со 120 тысячами других армян, которые вынуждены были встать на путь исхода с земли своих предков, сейчас находится под стражей вместе с 22 другими заложниками только потому, что он армянин", - напомнил Варданян.

При этом он задался вопросом, как же можно говорить о справедливости, правах человека, глобальном сотрудничестве и защите окружающей среды в этих условиях, находясь в нескольких сотнях метров от замученных армян?

"В этот роковой момент, когда Азербайджан находится в центре внимания всего мира, я призываю руководство ООН не допустить, чтобы 23 армянских заложника погибли в результате коллективного безразличия.

Мой отец посвятил всю свою жизнь помощи другим. Он инициировал и реализовал более 700 гуманитарных проектов, в том числе Гуманитарную инициативу "Аврора", делая мир более справедливым и мирным. Сегодня именно он нуждается в помощи, но лишен говорить об этом. И именно поэтому я это делаю за него. Международное сообщество не может продолжать отводить взгляд, заниматься "другими приоритетами" и позволять Азербайджану наслаждаться такой безнаказанностью и, что еще хуже, использовать COP29, чтобы представить свою страну в положительном свете", - отметил сын мецената.

При этом он добавил, что есть еще возможность для решительных действий. "Каждый день, проведенный армянами в тюрьме, является пятном на нашей коллективной совести. Каждая минута нашего молчания дает время тем, кто пользуется ею, чтобы разрушить жизни, культуры и целые идентичности. Пришло время нарушить эту оглушительную тишину. Пришло время нарушить это молчание. Говорю с полной ответственностью

- присутствовать на этой конференции в Баку, не обращая внимания на права человека, означает стать соучастником использования этой площадки со стороны Баку в качестве инструмента для политических целей. Используя конференцию, Баку продолжает дискредитировать то, что должно стать платформой для международного сотрудничества по решению общих человеческих проблем.

Пока еще идет COP29 есть время для решительных действий. Те, кто в Баку, могут потребовать посещения заложников и призвать к их

освобождению. Другие могут оказать давление на лидеров, требуя гарантий от Азербайджана, отвергая безнаказанность страны, которая ставит под угрозу ряд стран, и, наконец, требуя немедленного и безоговорочного освобождения армянских заложников. Кто сможет остановить Азербайджан завтра, когда COP29 уже завершится?", - задался вопросом Варданян младший.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По оценкам экспертов их несколько сотен. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно- политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламент Давид Ишханян, экс- командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.