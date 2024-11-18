Понедельник, 18 Ноября 2024 11:36

АрмИнфо. Важность расширения сотрудничества в развитии Международного транспортного коридора "Север-Юг" подчеркнули на встрече в кулуарах 81-го заседания Совета СНГ по железнодорожному транспорту в Ташкенте генеральный директор "Иранских железных дорог" (RAI) Джаббар Али Закери и глава РЖД Олег Белозеров.

Закери подчеркнул прочные связи между Ираном и Россией, заявив, что российско- иранские политические отношения находятся на самом высоком уровне, добавив, что Иранские железные дороги стремятся расширить свое сотрудничество с компанией "Российские железные дороги". Он подчеркнул важность сосредоточения внимания на проекте коридора Север-Юг.

В свою очередь Белозеров отметил, что одной из целей "Российских железных дорог" является развитие коридора Север-Юг, добавив, что 36 контейнерных поездов уже отправлены в страны Персидского залива для начала перевозок по этому маршруту. Кроме того, он затронул вопрос устранения препятствий для транспортировки нефти и угля по коридору Север-Юг и подчеркнул необходимость установления соответствующих пошлин.

Что касается строительства железнодорожного маршрута Решт-Астара, Белозеров заявил, что этот проект имеет особое значение для России, и они готовы сотрудничать для достижения общих целей, сообщает Mehr.