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 Понедельник, 18 Ноября 2024 11:32
Наира Бадалян

Пашинян назвал причину громких отставок

Пашинян назвал причину громких отставок

АрмИнфо.Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян сообщил на своей странице в Facebook, что попросил ряд высокопоставленных чиновников покинуть свои посты.

<Принимая во внимание массовые обсуждения, в прессе и социальных сетях, я считаю необходимым сообщить, что я попросил некоторых высокопоставленных должностных лиц покинуть занимаемые ими должности.

Причины обращения с такой просьбой не личные, а системные, о которых я публично говорил.

В то же время я не могу отрицать заслуг наших упомянутых партнеров в развитии нашей государственности, и я благодарю всех за их вклад и понимание моей просьбы>, - написал Никол Пашинян в соцсетях.

Отметим, что еще 17 ноября в СМИ появилась информация о возможных отставках министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна, главы Комитета государственных доходов Рустама Бадасяна, министра внутренних дел Ваге Казаряна и главы Следственного комитета Аргишти Кярамяна.

Сегодня свою отставку подтвердили глава Высшего судебного совета (ВСС) Карен Андреасян (написав об этом в соцсети) и председатель Антикоррупционного комитета Армении Сасун Хачатрян (заявили в пресс-службе Комитета).

Отставки начались вскоре после последнего заседания правительства, в ходе которого премьер-министр Никол Пашинян заявил главам правоохранительных органов, судебной системы, что чаша его терпения переполнилась.

<Как кто-то может рыпаться в государстве? Я кому-то даю основания полагать, что так может быть?>, - вопросил премьер 15 ноября. Он заявил, что устал проводить рабочие совещания по данной теме. Далее будут лишь решения и никто больше не будет принимать в них участия. <Не позволю кому-то думать, что можно ослушаться премьера. Отныне буду давать идейные, концептуальные направления, а госсистеме придется уложиться под это>, - сказал Никол Пашинян.

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