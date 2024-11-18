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АрмИнфо.Председатель Антикоррупционного комитета Армении Сасун Хачатрян подал в отставку. Информацию официально подтвердили в Комитете, воздержавшись от других подробностей.
Отставка Хачатряна последовала после заявления главы Высшего судебного совета Карена Андреасяна о том, что он покинул свой пост. <Все очевидно. О глубинных причинах говорить не хочу, чтобы избежать множества интерпретаций и ложных гипотез. У меня уже был подобный опыт>, - написал Андреасян в соцсети.
До этого, еще 17 ноября в СМИ появилась информация о возможных отставках министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна, главы Комитета государственных доходов Рустама Бадасяна, министра внутренних дел Ваге Казаряна и главы Следственного комитета Аргишти Кярамяна. Пока эти сообщения остаются неподтвержденными.
Между тем, отметим, что череда заявлений об уходе началась вскоре после последнего заседания правительства, в ходе которого премьер-министр Никол Пашинян заявил главам правоохранительных органов, судебной системы, что чаша его терпения переполнилась.
<Как кто-то может рыпаться в государстве? Я кому-то даю основания полагать, что так может быть?>, - вопросил премьер 15 ноября. Он заявил, что устал проводить рабочие совещания по данной теме. Далее будут лишь решения и никто больше не будет принимать в них участия. <Не позволю кому-то думать, что можно ослушаться премьера. Отныне буду давать идейные, концептуальные направления, а госсистеме придется уложиться под это>, - сказал Никол Пашинян.
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|Президент Армении представил Верховному комиссару ООН по правам человека программы помощи насильственно перемещенным арцахцам
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|Рубен Пашинян: Я человек, который очень не хочет молчать
|В СК Армении завершено следствие в отношении двух фигурантов дела о незаконном обороте наркотиков
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|В контексте текущих событий в Ливане посол Армении провел встречи с политическими и духовными лидерами страны
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