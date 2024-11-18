Понедельник, 18 Ноября 2024 11:14

АрмИнфо.Председатель Антикоррупционного комитета Армении Сасун Хачатрян подал в отставку. Информацию официально подтвердили в Комитете, воздержавшись от других подробностей.

Отставка Хачатряна последовала после заявления главы Высшего судебного совета Карена Андреасяна о том, что он покинул свой пост. <Все очевидно. О глубинных причинах говорить не хочу, чтобы избежать множества интерпретаций и ложных гипотез. У меня уже был подобный опыт>, - написал Андреасян в соцсети.

До этого, еще 17 ноября в СМИ появилась информация о возможных отставках министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна, главы Комитета государственных доходов Рустама Бадасяна, министра внутренних дел Ваге Казаряна и главы Следственного комитета Аргишти Кярамяна. Пока эти сообщения остаются неподтвержденными.

Между тем, отметим, что череда заявлений об уходе началась вскоре после последнего заседания правительства, в ходе которого премьер-министр Никол Пашинян заявил главам правоохранительных органов, судебной системы, что чаша его терпения переполнилась.

<Как кто-то может рыпаться в государстве? Я кому-то даю основания полагать, что так может быть?>, - вопросил премьер 15 ноября. Он заявил, что устал проводить рабочие совещания по данной теме. Далее будут лишь решения и никто больше не будет принимать в них участия. <Не позволю кому-то думать, что можно ослушаться премьера. Отныне буду давать идейные, концептуальные направления, а госсистеме придется уложиться под это>, - сказал Никол Пашинян.