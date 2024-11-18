Понедельник, 18 Ноября 2024 11:08

АрмИнфо. Завершающий свою миссию в Париже посол Армении Асмик Толмаджян была принята первой леди Франции Брижит Макрон.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении во Франции, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о ситуации на Южном Кавказе. Асмик Толмаджян поблагодарила Брижит Макрон за ее интерес к гуманитарным проблемам, волнующим Армению и ее приверженности особым отношениям между Арменией и Францией.

Брижит Макрон, в свою очередь, вновь подтвердила солидарность и дружеское отношение к Армении и армянскому народу.