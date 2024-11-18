Понедельник, 18 Ноября 2024 10:50

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом обсудил вопросы, связанные с региональной повесткой дня, сообщила пресс-служба кабмина Армении.

Согласно информации, Пашинян поздравил президента Трампа с победой на выборах и предоставил ему информацию о текущем состоянии и развитии за последние годы отношений между Арменией и США.