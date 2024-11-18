Понедельник, 18 Ноября 2024 10:38

АрмИнфо. Вчера поздно вечером в армянских СМИ стали циркулировать сообщения о ряде увольнений в правительстве Никола Пашиняна.

Пока официальных подтверждений или опровержений со стороны пресс-службы правительства или президента нет. Однако, согласно циркулируемой информации, заявления об уходе после жесткого разговора с премьером Армении написали министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян и председатель Комитета госдоходов РА Рустам Бадасян. Как пишут проправительственные армянские СМИ, заявления об освобождении от занимаемых должностей представили также председатель Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян и министр внутренних дел Ваге Казарян, а также председатель Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян.

Также отмечается, что, скорее всего, МВД возглавит Арпи-Саркисян - замминистра внутренних дел, а Комитет госдоходов - Романос Петросян.

Сообщается, что будут и сложения мандатов в парламенте Армении. В частности речь идет о депутатах от правящей силы Овике Агазаряне и Нареке Зеналяне.

Примечательно, что парад отставок последовал после критики Пашиняна в адрес правоохранительных органов. Выразив недовольство их деятельностью, он заявил, что чаша его терпения переполнена, и он больше ни с кем церемониться не будет.