Понедельник, 18 Ноября 2024 10:27

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян с рабочим визитом отбыл в Святой Престол (Ватикан)., сообщила пресс-служба кабмина Армении.

Согласно информации, в рамках визита Пашинян проведет встречу с Его Святейшеством Папой Франциском.