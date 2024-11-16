Суббота, 16 Ноября 2024 14:10

АрмИнфо.Президент Армении Ваагн Хачатурян встретился с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич-Эггер, сообщили в аппарате президента РА.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся без вести пропавших, пленных и других удерживаемых лиц, а также иные вопросы гуманитарного характера. Президент Армении подчеркнул важность тесного сотрудничества с МККК, отметив роль Комитета в преодолении гуманитарных кризисов и защите международных гуманитарных прав.

Он отметил, что постоянная работа по возвращению пленных и других удерживаемых лиц, а также выяснению судеб без вести пропавших чрезвычайно важна, подчеркнув необходимость активизации совместных усилий в этом направлении.