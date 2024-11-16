Суббота, 16 Ноября 2024 11:46

АрмИнфо.Посол Армении в России Гурген Арсенян 15 ноября провел в посольстве встречу с главой делегации Евросоюза в РФ Роланом Галарагом.

Как сообщили в пресс-службе посольства Армении в РФ, собеседники обсудили широкий спектр вопросов повестки взаимодействия Армения-ЕС.Стороны выразили удовлетворение прогрессом, достигнутым в углублении партнерства между Арменией и Европейским союзом, которое отразилось в различных сферах сотрудничества.