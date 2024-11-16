Суббота, 16 Ноября 2024 11:41

АрмИнфо. Граждане Армении смогут посещать Казахстан по идентификационным картам. Соответствующее соглашение между правительствами двух стран <О поездках и порядке пребывания граждан>, подписанное подписано 15 апреля 2024 года в Ереване, было ратифицировано армянским парламентом в пятницу.

Документ регламентирует порядок посещения и пребывания граждан Армении и Казахстана на территории двух государств.

Согласно соглашению внесено изменение в перечень действительных проездных документов. Для граждан Республики Армения в перечень включена также ID-карта, для граждан Казахстана - удостоверение личности.

<Граждане двух государств, вне зависимости от места жительства, имеют право на въезд, выезд, транзит, перемещение и пребывание на территории государства другой стороны на срок до 90 дней со дня пересечения государственной границы на основании одного из действительных проездных документов>, - отмечается в соглашении.

Соглашение не ограничивает право любой из сторон отказать во въезде гражданам другой стороны или принять меры по возвращению тех, присутствие которых на территории их государства нежелательно.