Пятница, 15 Ноября 2024 18:26

АрмИнфо. Граждане Нагорного Карабаха, не получившие пособия до сегодняшнего дня, должны обратиться и отправить свои данные на страницу Фейсбук Информационного штаба Арцаха.

В заявлении Инфоштаба НКР отмечается, что в указанную категорию входят лица, получающие пенсии от ЗАО "Арцахпост", а также те, чьи пенсии были назначены в Арцахе (за исключением системы ЗАО). Кроме того, это касается ежегодных государственных пособий для детей определенных категорий, лиц, ухаживающих за детьми до 2 лет, и единовременных денежных выплат, связанных с событиями 2 сентября.

"Важно указать карточный счет, на который можно перевести невыплаченную сумму, при этом рекомендуется использовать карточный счет выплат в рамках программы "40+10 тысяч драмов РА". Если сумма указана на имя уполномоченного лица, необходимо также предоставить данные этого лица. В сообщении следует указать из какого филиала ЗАО "Арцахпочта" получались выплаты/пособия (с указанием суммы), а также по какому адресу в Арцахе зарегистрирован получатель. Если получатель умер, необходимо также приложить фотографию свидетельства о смерти", - говорится в заявлении.

Как отметили в Инфоштабе Арцаха, данная процедура направлена на выявление банковских данных получателей невыплаченных пенсий и пособий. В связи с этим они призвали не отправлять данные граждан, не относящихся к указанной категории или уже получивших выплаты, чтобы не усложнять процесс.

Согласно источнику, в случае возникновения проблем с отправкой данных, их можно направить по адресу: г. Ереван, Наири Заряна, 17А.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.