Пятница, 15 Ноября 2024 18:23

АрмИнфо. В Ереване открылся кинофестиваль индийских фильмов, который ознаменовался показом картины <Арадж, Индия>.

На церемонии открытия присутствовали замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян и посол Индии в Армении Нилакши Саха Синха. В приветственном слове заместитель министра подчеркнул, что дружба армянского и индийского народов насчитывает тысячелетнюю историю. Он подчеркнул, что Армения придает большое значение укреплению дружественных и взаимовыгодных связей с Индией и построению новых партнерских отношений.

<Культурное сотрудничество между Арменией и Индией действительно многогранно и охватывает также сферу кино. Налицо двусторонняя готовность к тесному сотрудничеству и развитию связей в области кинопроизводства. Готовность к сотрудничеству была также подтверждена меморандумом, подписанным в прошлом году с национальным киноцентром Армении, который предоставляет возможность не только для съемок фильмов индийскими кинопроизводителями в Армении, но и для совместного кинопроизводства, а также для сохранения кинонаследия>, - отметил Артур Мартиросян, подчеркнув важность инициативы посольства Индии по организации фестиваля индийских фильмов в Армении.

Посол Индии в Армении г-жа Нилакши Саха Синха в свою очередь отметила, что индийское кино является неотъемлимой частью индийской культуры Она подчеркнула, что индийское кино включает в себя ряд региональных киноиндустрий, которые вносят вклад в разнообразие индийского кинопроизводства. <Обладая богатыми традициями, индийское кино находит отклик у зрителей по всему миру, способствуя межкультурному взаимопониманию, пересекая границы. Индийское кино особенно любят и принимают в Армении, где Радж Капур, Митхун Чакраборти, он же Джимми, и другие известные актеры продолжают вызывать тепло и ностальгию у армянского зрителя и беречь культурную связь>, - сказала она.

Показы фильмов проходят в кинотеатре <Москва> с 14 по 17 ноября. Вход свободный.