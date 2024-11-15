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 Пятница, 15 Ноября 2024 18:11
Александр Аванесов

Адвокат о деле Роберта Кочаряна: никто не имеет права ограничивать свободу гражданина, если против него не выдвинуто обвинений

Адвокат о деле Роберта Кочаряна: никто не имеет права ограничивать свободу гражданина, если против него не выдвинуто обвинений

АрмИнфо. Никто не имеет права ограничивать свободу гражданина, если против него не выдвинуто обвинений. Об этом 15 ноября журналистам заявил Арам Орбелян - адвокат второго президента РА Роберта Кочаряна.

Сегодня судья Антикоррупционного суда Саркис Петросян принял решение о принудительной доставке в суд Роберта Кочаряна, бывшего министра обороны,  депутата Национального Собрания РА Сейрана Оганяна  и экс-начальника Генштаба ВС РА Юрия Хачатурова. Все трое не явились на заседание суда, хотя повесткой были оповещены. На заседании присутствовал лишь депутат НС от оппозиционной фракции "Армения" Армен Геворкян.  Петросян отметил, что трое фигурантов дела проявили неуважение к суду, и по этой причине он постановил об их принудительной доставке на следующее заседание суда, которое состоится 28 ноября.

В этой связи, Арам Орбелян заметил, что с 2021 года сторона защиты не может понять, в каком статусе выступает его подзащитный. Между тем, в отношении Кочаряна никаких обвинений выдвинуто не было, как непонятно и то, в чем и по какой статье его обвиняют.  По этой причине, второй президент и не явился на заседание суда.

Адвокат заметил, что любой гражданин Армении, которого пригласили в суд по непонятному обвинению, может просто проигнорировать приглашение. Орбелян напомнил, что в ходе прошлых процессов второй президент РА присутствовал на всех заседаниях судов, а неуважительных пропусков не было.

Напомним, Кочарян, Геворкян, Оганян и Хачатуров обвиняются в попытке свержения конституционного строя.  Хотя в марте 2021 года Конституционный суд признал  статью 301.1 противоречащей  Основному закону страны,  и дело было прекращено, в сентябре 2024 года процесс был возобновлен. 

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