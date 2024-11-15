Пятница, 15 Ноября 2024 17:08

АрмИнфо. Пусть второй президент Армении Роберт Кочарян в судебном порядке потребует опровержения записи своего разговора, по предварительным данным, с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом 15 ноября с трибуны Национального Собрания РА заявил депутат НС от правящей фракции "Гражданский договор" Ваагн Алексанян.

В качестве доказательства депутат включил запись разговора, в котором якобы второй президент РА просил своего <плавного выхода> из сложившейся в Армении политической ситуации. "Поскольку мое вхождение в политику сразу после известных событий 2018 года произошло по нашему взаимному согласию, и взаимной договоренности, я просил бы Вас обеспечить мой плавный выход из этой ситуации. Жить и работать здесь, в Армении, под постоянным прицелом и в качестве заложника считаю неприемлемым, и Ваше слово здесь имеет решающее значение. Я просто был не в состоянии отказать Вам никак, поэтому просил бы Вас обеспечить мой плавный выход из этой ситуации", - говорилось в записи.

Депутат призвал офис второго президента направить исковое заявление в суд, который, в свою очередь, обязан провести экспертизу голоса. Он посчитал неуместными утверждения оппозиции о том, что запись произведена с задействованием механизмов искусственного интеллекта. "Сам голос, его тембр также создан с применением этих механизмов?" - задал вопрос депутат от партии власти. Он отметил, что до 27 октября 1999 года в лице Кочаряна общественность видела пришедшего с улицы человека, а после теракта в армянском парламенте - единственного мужчину.