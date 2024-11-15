Пятница, 15 Ноября 2024 16:33

АрмИнфо. <Уважаемые представители правоохранительных органов, судебной системы, чаша моего терпения переполнилась>, - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 ноября в ходе заседания правительства.

По словам премьера, в 2018 году, когда произошла революция (по итогам данной <бархатной революции> Пашинян пришел к власти-ред.), люди ожидали, что под его предводительством, либо его поручением будут сформированы группы людей, которые будут заходить в дома, помещения незаконно обогащенных чиновников и требовать возвращения награбленного, или же без суда и следствия содержать их в тюрьмах - до особого поручения.

<Честно говоря, в политическом смысле, была такая возможность, но мы не пошли на это. Мы решили пойти по институциональному пути>, - признался премьер.

Проходило время и люди тщетно ожидали результатов. <И когда интересовались у правоохранителей итогами, они говорили, что у них нет одного, другого, третьего. Мы же говорим, из перечисленного вами списка, по крайней мере 4 было вам предоставлено. Теперь нам нужны результаты, уважаемые коллеги>, - сказал он, обращаясь к силовикам.

Он отметил, что поддержал процесс разными способами - были проведены законодательные изменения, закуплено соответствующее оборудование. Тем не менее правоохранители, оправдывая свою безрезультативность, ссылаются на определенные пункты закона. В результате, все те, кто были привилегированными, таковыми и остались.

<Годами осуществляется судебное производство. И, проблема в том, что люди уже не верят, что я не причастен к этим театральным постановкам: < > : Не хочу, чтоб мы опять возвращались к блокаде зданий. Так не должно быть, так не может долго продолжаться>, - заявил Пашинян.

По его словам, каждый раз, когда он требует результатов, выдвигает определенные идеи, представители Фемиды и силовики дружно ему хлопают, и потом так же дружно об этом забывают. <Кто над кем издевается? Этому пришел конец, прямо вам говорю>, - пригрозил глава кабмина.

Как указал премьер, на сегодня, когда он приезжает в село, ему говорят, что как кого-то в свое время боялись, так и продолжают бояться. <И получается, что в Армении слабая власть? Извините, тогда слабые силовики. Как кто-то может рыпаться в государстве? Я кому-то даю основания полагать, что так может быть?>, - вопрошает Пашинян.

Он заявил, что устал проводить рабочие совещания по данной теме. Далее будут лишь решения и никто больше не будет принимать в них участия. <Не позволю кому-то думать, что можно ослушаться премьера. Отныне буду давать идейные, концептуальные направления, а госсистеме придется уложиться под это>, - сказал Никол Пашинян.