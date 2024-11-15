Пятница, 15 Ноября 2024 16:14

АрмИнфо. Служба внешней разведки (СВР) Армении предлагает уполномочить структуры функцией по выдаче доступа к секретной информации. Одобрение правительства структура получила 15 ноября на очередном заседании кабмина.

Ранее АрмИнфо, со ссылкой на единый портал правовых актов РА, сообщало, что СВР предлагает наделить Службу (созданную всего два года назад) и возглавляемую возглавляет Кристине Григорян, ранее занимавшей пост заместителя министра юстиции, а также являлась Омбудсменом Армении) полномочиями выдачи допуска к сведениям, составляющим государственную тайну; установить, что в целях соблюдения режима конфиденциальности в сфере деятельности Службы, в целях предотвращения выявления возможных нарушений, межведомственный контроль может осуществляться в случаях и объемах, предварительно согласованных с Руководителем внешней разведки; наделить Службу полномочиями по осуществлению определенных законодательством оперативно- розыскных мероприятий в случае возникновения сомнений в наличии оснований, предусмотренных статьями 21 и 22 Закона <О деятельности внешней разведки и службе внешней разведки>, в отношении лиц, имеющих разрешение на обращение со сведениями, содержащими гостайну.

Между тем, в настоящее время такими полномочиями обладает Служба национальной безопасности. Теперь же Служба внешней разведки намерена самостоятельно принимать такие решения без обращения в СНБ. В связи с этим после публикации данной инициативы на идрафте, у многих создалось впечатление о том, что власти намеренно идут на сокращение полномочий СНБ. <Контрольные функции СНБ в сфере гостайны никоим образом не меняются данным проектом. СВР всего лишь решает вопросы, касающиеся режима гостайны в сфере ее деятельности в отношениях, связанных с ее взаимодействием с сотрудниками и организациями, с которыми она сотрудничает>, - пояснила начальник юридического управления СНБ РА Нелли Манандян 6 сентября в парламенте.

Тем не менее напомним, что ранее функции СНБ определенным образом уже <урезали> - Служба государственной охраны была выведена из состава СНБ и передана в прямое подчинение премьер-министру. В начале года прекратил свою деятельность Следственный департамент СНБ, и его функции были вверены Следственному комитету.