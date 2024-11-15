Пятница, 15 Ноября 2024 16:12

АрмИнфо. Вызывает сожаление инцидент, произошедший на территории Ереванской тепловой электростанции. Об этом 15 ноября с трибуны Национального Собрания РА заявил министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян, отвечая на просьбу депутата НС от оппозиционной фракции "Армения" Гегама Манукяна представить подробности инцидента.

Отметим, что согласно армянским СМИ, накануне утром на станции вспыхнула ссора между новоназначенным заместителем директора Ереванской ТЭЦ Саркисом Ованнисяном и начальником Службы безопасности ТЭЦ Артуром Пахлавуни, которая переросла в потасовку. Ованнисян так ударил Пахлавуни, что последнего в окровавленном состоянии увезла в больницу "скорая помощь". На место ЧП прибыла и полиция. Причем и в полицию, и в <скорую помощь> позвонил сам Ованнисян.

Саркис Ованнисян - генерал-майор СНБ, до назначения заместителем директора ЗАО "Ереванская ТЭЦ" был начальником Службы государственной охраны Армении, то есть, ответственным за безопасность премьер­министра РА Никола Пашиняна и был уволен со своего поста 9 сентября прошлого года из-за фейерверка на крыше гостиницы "Двин". А Артур Пахлавуни - тесть мэра Еревана Тиграна Авиняна. Говорят, что он скромный, нормальный человек, и все удивлены тому, почему Ованнисян так зверски с ним обошелся. В полиции РА сообщили, что материалы дела переданы в Следственный комитет РА.

В связи с инцидентом, Саносян отметил, что очень важно, чтобы работники на своем рабочем месте или за его пределами проявляли такое поведение, которое способствовало бы предотвращению подобного рода явлений. Впрочем, как заметил министр, речь идет не о крупном инциденте. "Перед началом рабочего дня перед входом в здание станции произошел разговор, который никак не связан с самой ТЭС, который перерос в потасовку", - отметил министр.