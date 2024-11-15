Пятница, 15 Ноября 2024 16:05

АрмИнфо. Футбольный клуб "Пюник" фактически поддержал требование болельщиков об отставке руководства Федерации футбола во главе с ее президентом Арменом Меликбекяном.

"Выход один: прислушаться к голосу болельщиков", - говорится в сообщении клуба на его странице в Facebook, на которой представлены фотографии болельщиков на Республиканском стадионе, где накануне сборная Армении уступила команде Фарерских островов в Лиге наций со счетом 0:1. Во время встречи болельщики вывесили плакаты с надписью "Меликбекян, уходи". После матча они продолжили свои акции массовыми шествиями.

Напомним, что сразу после поражения национальной сборной от команды Северной Македонии был отправлен в отставку главный тренер команды Александр Петраков, однако болельщики требуют ухода и президента ФФА.