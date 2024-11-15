Пятница, 15 Ноября 2024 15:26

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Саркис Ханданян разделяет позицию премьер-министра Никола Пашиняна, согласно которой содержание Декларации о независимости представляет собой угрозу для существования Республики Армения.

Соответствующую позицию он высказал 15 сентября в парламенте в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление главы государства.

При этом он заверил, что речь шла не о самой декларации, а о содержании и акцентах. В попытках как-то аргументировать вышесказанную тавтологию, Ханданян начел нести какую-то нелепицу про то, что якобы "документ, принятый в 1990 году, когда Республика еще не была независимой, по своей сути искажает реальность независимой Армении".

"Поэтому я разделяю эту позицию. Такое решение Конституционного суда от 26 сентября важно в контексте правовой оценки. Я не хочу комментировать решение Верховного суда - положительное оно или отрицательное, но это решение лишь закрепляет данную точку зрения", - пояснил Ханданян.

На уточнение журналистов о том, считает ли он в этом случае, что в 1915 году Турция совершила Геноцид армян, или это тоже является угрозой для Армении, он ответил, что такой вопрос является оскорбительным и некорректным. "Вы представляете себе армянина или гражданина, который скажет, что не принимает это?", - удивился глава Комиссии.

На замечание журналистов, что по той же логике еще пару лет назад никто не предполагал, что Арцах когда-либо окажется под оккупацией Азербайджана, Ханданян заверил, что журналисты слишком молоды и не обладают определенной информацией о переговорах, касающихся конфликта в Нагорном Карабахе.

"Нагорный Карабах всегда считался частью территориальной целостности Азербайджана", - добавил депутат НС, который видимо сам по своей молодости не обладает надлежащей информацией о переговорном процессе и элементарно не осведомлен, что до бархатной революции на переговорном столе стоял вопрос самоопределения Республики Арцах взамен на передачу буферных зон вокруг НКР.

На уточнение, не спешат ли власти Армени в вопросе изменения Конституции в угоду Азербайджану, Ханданян отметил, что их обсуждения проходят в рамках идеи "Реальной Армении", и он не понимает предположений о том, что внутриполитические события должны быть продиктованы извне.

"Игнорирование реальных проблем нашей страны лишь отдалит нас от народа. Риторика Азербайджана вызывает свою реакцию. Премьер-министр реагировал на разговоры о смене Конституции, в том числе в формате вопросов и ответов", - резюмировал глава комиссии.

Отметим, что накануне премьер-министр Армении заявил, что "содержание Декларации о независимости Армении о том, что Республика Армения не может существовать". В этом контексте премьер еще раз обратился к выдвигаемой им теории построения "Реальной Армении", заявив, что "гражданином Реальной Армении является тот, кто не ищет Родины и Государства вне границ Республики Армения", и продемонстрировал маленький макет карты РА и анклава Арцвашен.

Напомним, что 30 сентября в армянском сегменте социальных сетей разразился новый скандал, вызванный опубликованным на сайте Конституционного суда решением относительно конституционности регламента о совместной деятельности комиссий по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. На 27 страницах опубликованного текста решения выражается опасение, что положения Декларации могут привести к "конституционному дуализму" и превратить её в "родителя, пожирающего своё дитя", при этом ни Декларация, ни Конституция не ставили такой цели.

Отмечается, что Конституционный суд приходит к выводу, что положения, исходящие из основополагающих принципов и национальных целей армянской государственности, закрепленные в преамбуле Конституции, не относятся к никаким принципам или целям, установленным вне Конституции.

При этом КС подчеркивает, что данное заключение не отменяет положения, основанного на совместном решении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха".