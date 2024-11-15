Arminfo.info



 Пятница, 15 Ноября 2024 15:26
Алине Григорян

Вопреки Декларации о независимости соратники Пашиняна продолжают приписывать Арцах Азербайджану

Вопреки Декларации о независимости соратники Пашиняна продолжают приписывать Арцах Азербайджану

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Саркис Ханданян разделяет позицию премьер-министра Никола Пашиняна, согласно которой содержание Декларации о независимости представляет собой угрозу для существования Республики Армения.

Соответствующую позицию он высказал 15 сентября в парламенте в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление главы государства.

При этом он заверил, что речь шла не о самой декларации, а о содержании и акцентах. В попытках как-то аргументировать вышесказанную тавтологию, Ханданян начел нести какую-то нелепицу  про то, что якобы "документ, принятый в 1990 году, когда Республика еще не была независимой, по своей сути искажает реальность независимой Армении".

"Поэтому я разделяю эту позицию. Такое решение Конституционного суда от 26 сентября важно в контексте правовой оценки. Я не хочу комментировать решение Верховного суда - положительное оно или отрицательное, но это решение лишь закрепляет данную точку зрения", - пояснил Ханданян.

На уточнение журналистов о том, считает ли он в этом случае, что в 1915 году Турция совершила Геноцид армян, или это тоже является угрозой для Армении, он ответил, что такой вопрос является оскорбительным и некорректным. "Вы представляете себе армянина или гражданина, который скажет, что не принимает это?", - удивился глава Комиссии.

На замечание журналистов, что по той же логике еще пару лет назад никто не предполагал, что Арцах когда-либо окажется под оккупацией Азербайджана, Ханданян заверил, что журналисты слишком молоды и не обладают определенной информацией о переговорах, касающихся конфликта в Нагорном Карабахе.

"Нагорный Карабах всегда считался частью территориальной целостности Азербайджана", - добавил депутат НС, который видимо сам по своей молодости не обладает надлежащей информацией о переговорном процессе и элементарно не осведомлен, что до бархатной революции на переговорном столе стоял вопрос самоопределения Республики Арцах взамен на передачу буферных зон вокруг НКР.

На уточнение, не спешат ли власти Армени в вопросе изменения Конституции в угоду Азербайджану, Ханданян отметил, что их обсуждения проходят в рамках идеи "Реальной Армении", и он не понимает предположений о том, что внутриполитические события должны быть продиктованы извне.

"Игнорирование реальных проблем нашей страны лишь отдалит нас от народа. Риторика Азербайджана вызывает свою реакцию. Премьер-министр реагировал на разговоры о смене Конституции, в том числе в формате вопросов и ответов", - резюмировал глава комиссии.

Отметим, что накануне премьер-министр Армении заявил, что "содержание Декларации о независимости Армении о том, что Республика Армения не может существовать". В этом контексте премьер еще раз обратился к выдвигаемой им теории построения "Реальной Армении", заявив, что "гражданином Реальной Армении является тот, кто не ищет Родины и Государства вне границ Республики Армения", и продемонстрировал маленький макет карты РА и анклава Арцвашен.

Напомним, что 30 сентября в армянском сегменте социальных сетей разразился новый скандал, вызванный опубликованным на сайте Конституционного суда решением относительно конституционности регламента о совместной деятельности комиссий по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.  На 27 страницах опубликованного текста решения выражается опасение, что положения Декларации могут привести к "конституционному дуализму" и превратить её в "родителя, пожирающего своё дитя", при этом ни Декларация, ни Конституция не ставили такой цели.

Отмечается, что Конституционный суд приходит к выводу, что положения, исходящие из основополагающих принципов и национальных целей армянской государственности, закрепленные в преамбуле Конституции, не относятся к никаким принципам или целям, установленным вне Конституции.

При этом КС подчеркивает, что данное заключение не отменяет положения, основанного на совместном решении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Ваагн Хачатурян обсудил с президентом МККК вопросы пленных и без вести пропавшихВаагн Хачатурян обсудил с президентом МККК вопросы пленных и без вести пропавших
МИД РФ: Ереван на данном этапе дистанцируется от всех форматов ОДКБМИД РФ: Ереван на данном этапе дистанцируется от всех форматов ОДКБ
Посол Армении в России встретился с главой делегации ЕС в РФПосол Армении в России встретился с главой делегации ЕС в РФ
Суд арестовал сына бывшего мэра Гюмри Хачатура БаласанянаСуд арестовал сына бывшего мэра Гюмри Хачатура Баласаняна
Гражданам Нагорного Карабаха, не получившим пособия, необходимо предоставить данные в Инфоштаб АрцахаГражданам Нагорного Карабаха, не получившим пособия, необходимо предоставить данные в Инфоштаб Арцаха
Посол Индии в Армении: Индийское кино особенно любят и принимают в АрменииПосол Индии в Армении: Индийское кино особенно любят и принимают в Армении
Адвокат о деле Роберта Кочаряна: никто не имеет права ограничивать свободу гражданина, если против него не выдвинуто обвиненийАдвокат о деле Роберта Кочаряна: никто не имеет права ограничивать свободу гражданина, если против него не выдвинуто обвинений
Депутат от партии власти: пусть второй президент Армении потребует опровержения записи своего разговора с ПутинымДепутат от партии власти: пусть второй президент Армении потребует опровержения записи своего разговора с Путиным
Конец близок. Не позволю кому-то думать, что можно ослушаться премьера: ПашинянКонец близок. Не позволю кому-то думать, что можно ослушаться премьера: Пашинян
Служба внешней разведки Армении будет наделена функцией по выдаче доступа к секретной информацииСлужба внешней разведки Армении будет наделена функцией по выдаче доступа к секретной информации
Гнел Саносян: инцидент на Ереванской ТЭС не может не вызывать сожаленияГнел Саносян: инцидент на Ереванской ТЭС не может не вызывать сожаления
ФК ФК "Пюник" поддержал требование болельщиков об отставке руководства ФФА
Вопреки Декларации о независимости соратники Пашиняна продолжают приписывать Арцах АзербайджануВопреки Декларации о независимости соратники Пашиняна продолжают приписывать Арцах Азербайджану
Правительство Армении утвердило Стратегию реализации реформы Полиции и исходящая из этого программу действий на 2024-2026 годыПравительство Армении утвердило Стратегию реализации реформы Полиции и исходящая из этого программу действий на 2024-2026 годы
Путин и Алиев рассмотрены вопросы реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспортаПутин и Алиев рассмотрены вопросы реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта
Президент Армении представил Верховному комиссару ООН по правам человека программы помощи насильственно перемещенным арцахцамПрезидент Армении представил Верховному комиссару ООН по правам человека программы помощи насильственно перемещенным арцахцам
Кобахидзе: Грузия готова более активно участвовать в переговорах между Арменией и Азербайджаном в качестве посредникаКобахидзе: Грузия готова более активно участвовать в переговорах между Арменией и Азербайджаном в качестве посредника
Рубен Пашинян: Я человек, который очень не хочет молчатьРубен Пашинян: Я человек, который очень не хочет молчать
В СК Армении завершено следствие в отношении двух фигурантов дела о незаконном обороте наркотиковВ СК Армении завершено следствие в отношении двух фигурантов дела о незаконном обороте наркотиков
Посол Армении и американский сенатор обсудили последние процессы на Южном КавказеПосол Армении и американский сенатор обсудили последние процессы на Южном Кавказе
Замглавы МИД Украины поблагодарил Армению за поддержку на различных платформах и форматахЗамглавы МИД Украины поблагодарил Армению за поддержку на различных платформах и форматах
Вопросы совершенствования системы связи обсуждены представителями оборонных ведомств государств - членов ОДКБ: Армения вновь отсутствовалаВопросы совершенствования системы связи обсуждены представителями оборонных ведомств государств - членов ОДКБ: Армения вновь отсутствовала
Ален Симонян с венгерским коллегой обсудил вопрос армянских пленных, содержащихся в АзербайджанеАлен Симонян с венгерским коллегой обсудил вопрос армянских пленных, содержащихся в Азербайджане
<По сравнению с вами - да, мы белые и пушистые>: в Баку ответили Пашиняну<По сравнению с вами - да, мы белые и пушистые>: в Баку ответили Пашиняну
Фантазеры из Лос-Анджелеса прокололись на медведях Фантазеры из Лос-Анджелеса прокололись на медведях
 Оказались на пути грузового поезда Оказались на пути грузового поезда
Председатель КС: Декларация о независимости не является частью Конституции АрменииПредседатель КС: Декларация о независимости не является частью Конституции Армении
Арарат Мирзоян с коллегой из Ирана обсудил вопросы, представляющие взаимный интересАрарат Мирзоян с коллегой из Ирана обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес
АраратБанк и GFTN подписали меморандум о взаимопонимании в области цифровой трансформацииАраратБанк и GFTN подписали меморандум о взаимопонимании в области цифровой трансформации
Патрушев: Взаимодействие России со странами Южного Кавказа и Центральной Азии в Каспии вызывает недовольство и противодействие ЗападаПатрушев: Взаимодействие России со странами Южного Кавказа и Центральной Азии в Каспии вызывает недовольство и противодействие Запада
МИД: Позиция Армении по вопросу замораживания участия в работе ОДКБ не измениласьМИД: Позиция Армении по вопросу замораживания участия в работе ОДКБ не изменилась
Экономим вместе. IDBank и IdramЭкономим вместе. IDBank и Idram
Адвокат: Победившая на военном поприще страна может столкнуться с поражением в Международном судеАдвокат: Победившая на военном поприще страна может столкнуться с поражением в Международном суде
Гегам Степанян: До 2020 года в Арцахе насчитывалось около 150 000 жителей, а сегодня там остались только 13 армянГегам Степанян: До 2020 года в Арцахе насчитывалось около 150 000 жителей, а сегодня там остались только 13 армян
В контексте текущих событий в Ливане посол Армении провел встречи с политическими и духовными лидерами  страныВ контексте текущих событий в Ливане посол Армении провел встречи с политическими и духовными лидерами  страны
Правозащитник: Как минимум 7 женщин подверглись пыткам и истязаниям со стороны Азербайджана во время агрессии против Армении и АрцахаПравозащитник: Как минимум 7 женщин подверглись пыткам и истязаниям со стороны Азербайджана во время агрессии против Армении и Арцаха
Грета Тунберг рассказала, почему сегодня находится в Ереване, а не на COP29 в БакуГрета Тунберг рассказала, почему сегодня находится в Ереване, а не на COP29 в Баку
В Ширакской области Армении возводится крупный молодежный центрВ Ширакской области Армении возводится крупный молодежный центр
Эксперт: избрание Дональда Трампа президентом США открывает новые горизонты  перед армянской общиной и армянскими организациямиЭксперт: избрание Дональда Трампа президентом США открывает новые горизонты  перед армянской общиной и армянскими организациями
Гендиректор РЖД награжден медалью Признательности за укрепление армяно-российских отношенийГендиректор РЖД награжден медалью Признательности за укрепление армяно-российских отношений
Мэр Ниццы раскритиковал президента Евросовета: Президент Азербайджана - диктатор, на руках которого кровь армянМэр Ниццы раскритиковал президента Евросовета: Президент Азербайджана - диктатор, на руках которого кровь армян
Оппозиционер: молчание главы ЕС на форуме в Баку является ярким примером двойных стандартов и предательства фундаментальных ценностей ЕвросоюзаОппозиционер: молчание главы ЕС на форуме в Баку является ярким примером двойных стандартов и предательства фундаментальных ценностей Евросоюза
Пашинян: <Декларация о независимости Армении о том, что Республика Армения не может существовать>Пашинян: <Декларация о независимости Армении о том, что Республика Армения не может существовать>
Ничье мнение меня интересовало. 9 ноября 2020 года взял на себя эту ответственность и подписал эту бумагу - ПашинянНичье мнение меня интересовало. 9 ноября 2020 года взял на себя эту ответственность и подписал эту бумагу - Пашинян
Адвокат: Кассационный суд Армении принял к производству жалобу по делу экс- министра обороныАдвокат: Кассационный суд Армении принял к производству жалобу по делу экс- министра обороны
Посол: У Ирана и России есть некоторые общие интересы на Южном Кавказе, но они не союзникиПосол: У Ирана и России есть некоторые общие интересы на Южном Кавказе, но они не союзники
Пашинян: то, о чем говорим, утверждаем и чему верим, очень часто несет не себе неуловимую печать антигосударственностиПашинян: то, о чем говорим, утверждаем и чему верим, очень часто несет не себе неуловимую печать антигосударственности
Французский университет в Армении организует ставшую традиционной ярмарку вакансийФранцузский университет в Армении организует ставшую традиционной ярмарку вакансий
В Армавирской области Армении строится парк с современными решениями, который будет включать в себя зеленую зону, фонтаны и скейт-паркВ Армавирской области Армении строится парк с современными решениями, который будет включать в себя зеленую зону, фонтаны и скейт-парк
Министр экологии Франции отказалась ехать в Баку на COP29 после нападок Алиева на ПарижМинистр экологии Франции отказалась ехать в Баку на COP29 после нападок Алиева на Париж
Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Арменией и Китаем в правоохранительной сфереОбсуждены вопросы расширения сотрудничества между Арменией и Китаем в правоохранительной сфере
В Армении погиб еще один военнослужащий - СМИВ Армении погиб еще один военнослужащий - СМИ
Глава МИД РА: Армения не направляла заявки на участие в COP 29Глава МИД РА: Армения не направляла заявки на участие в COP 29
Антикоррупционный комитет Армении: Выявлена коррупционная схема, восемь человек задержаныАнтикоррупционный комитет Армении: Выявлена коррупционная схема, восемь человек задержаны
Мирзоян: по моим наблюдениям, мы близки к заключению мирного договора с АзербайджаномМирзоян: по моим наблюдениям, мы близки к заключению мирного договора с Азербайджаном
Армения и Азербайджан для мирного сосуществования нуждаются не только в мирном договоре, но и в стратегической сделке -  ПашинянАрмения и Азербайджан для мирного сосуществования нуждаются не только в мирном договоре, но и в стратегической сделке -  Пашинян
Пашинян пояснил, почему Армения не требует изменения Конституции АзербайджанаПашинян пояснил, почему Армения не требует изменения Конституции Азербайджана
Захарова высказалась по поводу критики МГ ОБСЕ президентом АзербайджанаЗахарова высказалась по поводу критики МГ ОБСЕ президентом Азербайджана
Захарова: Западу абсолютно плевать на судьбу Южного КавказаЗахарова: Западу абсолютно плевать на судьбу Южного Кавказа
МИД РА:  между Ереваном и Баку осталось решить вопрос одной-двух формулировок в процессе подготовки мирного договораМИД РА:  между Ереваном и Баку осталось решить вопрос одной-двух формулировок в процессе подготовки мирного договора
Читать больше



Эксперты
Сергей Целиков: Снимать кино на коленке я не хочуСергей Целиков: Снимать кино на коленке я не хочу
Искандарян: Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном маловероятно из-за ассиметрии в переговорном процессеИскандарян: Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном маловероятно из-за ассиметрии в переговорном процессе
Каринэ Геворгян: Франция даже теоретически не может обеспечивать безопасность Армении ввиду отсутствия необходимой военной логистикиКаринэ Геворгян: Франция даже теоретически не может обеспечивать безопасность Армении ввиду отсутствия необходимой военной логистики
Джрбашян: Инвестиции в человеческий капитал Армении принесут 43.6 млрд долларов добавленной стоимостиДжрбашян: Инвестиции в человеческий капитал Армении принесут 43.6 млрд долларов добавленной стоимости
Эксперт: Открытие <Зангезурского коридора> - красная линия для армянского государстваЭксперт: Открытие <Зангезурского коридора> - красная линия для армянского государства
Читать больше
Комментируемые
Нарратив <Мой дом - моя крепость> должeн трансформироваться в <Наше государство - наша крепость>: ПашинянНарратив <Мой дом - моя крепость> должeн трансформироваться в <Наше государство - наша крепость>: Пашинян
Айк Марутян начинает сбор подписей против повышения с 1 января 2025 года платы за проезд на общественном транспортеАйк Марутян начинает сбор подписей против повышения с 1 января 2025 года платы за проезд на общественном транспорте
Политолог назвал причины неудач оппозиционных движений в АрменииПолитолог назвал причины неудач оппозиционных движений в Армении
Мнение: Пашинян всё больше идет по пути переформатирования национально- государственной идентичностиМнение: Пашинян всё больше идет по пути переформатирования национально- государственной идентичности
Армения предоставит статус беженца Владимиру БаландинуАрмения предоставит статус беженца Владимиру Баландину
Политолог: в Армении назревает переворотПолитолог: в Армении назревает переворот
Союз судей Армении: Карен Андреасян посягает на независимость судебной властиСоюз судей Армении: Карен Андреасян посягает на независимость судебной власти
Оппозиционер призвал сформировать Всеармянский объединенный союз для смены власти в АрменииОппозиционер призвал сформировать Всеармянский объединенный союз для смены власти в Армении
В Ереване состоится концерт легенды оперного искусства Пласидо ДомингоВ Ереване состоится концерт легенды оперного искусства Пласидо Доминго
Кобахидзе: Грузия предлагает Армении и Азербайджану формат регионального сотрудничества для урегулирования отношенийКобахидзе: Грузия предлагает Армении и Азербайджану формат регионального сотрудничества для урегулирования отношений
Почему Пашинян прижал к груди книгу Эрдогана?: Абсурдные времена или пример искусной дипломатииПочему Пашинян прижал к груди книгу Эрдогана?: Абсурдные времена или пример искусной дипломатии
Каким видится Камале Харрис так называемое достойное возвращение армян в Арцах? Акоп БадалянКаким видится Камале Харрис так называемое достойное возвращение армян в Арцах? Акоп Бадалян
Партия Дашнакцутюн: Положение о демаркации границы с Азербайджаном неконституционноПартия Дашнакцутюн: Положение о демаркации границы с Азербайджаном неконституционно
Камала Харрис: Право армян Нагорного Карабаха вернуться в свои дома имеет решающее значение для восстановления достоинства армянского народа и стабильности в регионеКамала Харрис: Право армян Нагорного Карабаха вернуться в свои дома имеет решающее значение для восстановления достоинства армянского народа и стабильности в регионе
Армения и Турция заявили о готовности продолжить процесс нормализации отношений без предварительных условийАрмения и Турция заявили о готовности продолжить процесс нормализации отношений без предварительных условий





Граждане Армении смогут въезжать в Казахстан по ID-картамГраждане Армении смогут въезжать в Казахстан по ID-картам