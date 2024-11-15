Пятница, 15 Ноября 2024 14:34

АрмИнфо. Правительство Армении 15 ноября в ходе очередного заседания утвердило Стратегию реализации реформы Полиции и исходящая из этого программу действий на 2024-2026 годы.

Как заявил глава МВД Ваге Казарян, необходимость цикла реформ 2024-2026 годов обусловлена необходимостью становления министерства, улучшением качества услуг, усилением институциональной связи между министерством и полицией, доработкой схемы и функций управления полицией. Отмечается также важность внедрения нового институционального подхода к управлению человеческими ресурсами в полиции.

<Примечательно, что результаты реализации реформ отражаются и в опросах населения. По данным последнего опроса Международного республиканского института, 62 процента респондентов довольны работой полиции. Наша задача - продолжать прилагать усилия в направлении повышения уровня доверия>, - сказал Казарян.

Кроме того, планируется создание единого оперативно-диспетчерского центра республики по номеру <112>, в рамках которого будет прекращено обслуживание звонков на номера 911, 102, 103, а гражданин будет получать услуги с единого телефонного номера. Будет запущен последний столп полиции - Полицейская гвардия.

<Стратегия также обратится к некоторым острым вопросам защиты прав человека, предусматривая внедрение механизма регистрации предполагаемых случаев жестокого обращения, внедрение единой системы видеонаблюдения в отделениях полиции, повышение эффективности обеспечения права на защиту персональных данных>, - сказал Ваге Казарян.