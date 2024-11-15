Пятница, 15 Ноября 2024 14:27

АрмИнфо. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в контексте договорённостей, достигнутых в ходе государственного визита Владимира Путина в Азербайджан в августе 2024 года, а также с учётом недавних контактов в Баку председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина - рассмотрены вопросы практической реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта.

"Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии российско-азербайджанского стратегического партнёрства и союзничества. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавили в Кремле.