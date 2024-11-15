Пятница, 15 Ноября 2024 13:47

АрмИнфо. Президент Армении Ваагн Хачатурян на встрече с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком в Швейцарии обсудил программы, направленные на помощь арцахцам, насильственно перемещенным из Нагорного Карабаха в результате агрессии Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, в этой связи стороны отметили необходимость объединения усилий авторитетных международных организаций и политических властей стран для защиты прав человека и решения гуманитарных проблем.

Касаясь вооруженных конфликтов в различных регионах мира, Хачатурян и Тюрк подчеркнули значимость многостороннего подхода к защите прав человека.

Далее глава Армении рассказал об амбициозной программе демократических реформ реализуемой армянским правительством с 2018 года.

Собеседники отметили важность обеспечения качественного образования в контексте защиты прав человека и продвижения демократических ценностей.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.