Пятница, 15 Ноября 2024 13:35

АрмИнфо. Грузия готова более активно участвовать в переговорах между Арменией и Азербайджаном в качестве посредника. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в программе "Актуальная тема - с Макой Цинцадзе" на Первом канале.

По словам Кобахидзе, Грузия играет важную роль в укреплении мира в регионе.

"Несмотря на то, что между нашими соседними странами существовал конфликт, Грузии всегда удавалось проводить правильную, взвешенную политику, тем самым способствуя максимальному обеспечению мира в нашем регионе, в частности, в Закавказье.

Конечно, мы продолжим придерживаться этого подхода и в дальнейшем. Если есть заинтересованность в более активном участии Грузии в переговорах в качестве посредника или в другом качестве и так далее, мы всегда выражаем готовность в этом отношении. Конечно, эта готовность по-прежнему актуальна. Если будет интерес, мы готовы предложить свою поддержку как соседним, так и дружественным странам", - сказал премьер Грузии.