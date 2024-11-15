Пятница, 15 Ноября 2024 13:24

АрмИнфо. Читая различные статьи и публикации о Рубене Пашиняне, всегда наталкиваешься на долгий «послужной список»: это и журналист, и писатель, и режиссер, и продюсер, и актер, и музыкант, и гид и т.д. Однако сам Пашинян назвал себя человеком, который попросту очень не хочет молчать. Особенно, на фоне инертного существования нашего общества. В беседе с корреспондентом АрмИнфо Рубен Пашинян, перечислив все свои вышеуказанные компетенции, сыронизировал, сказав, что, в общем-то, является совершенно несостоявшимся в этой жизни человеком.

И, тем не менее, «совершенно несостоявшийся в этой жизни человек» недавно презентовал в Москве свою новую книгу «...НА ВСЕ ЧЕТРЫРЕ СТОРОНЫ!», издание которой имеет небольшую предысторию.

Готовясь к презентации в Москве документального фильма Гарика Машкаряна «Боевое братство» об армянском летчике Вазгене Оганесове, в котором Пашинян выступил как продюсер и как ведущий, параллельно он начал писать новые рассказы, чтобы прочесть их перед московской публикой. Но в результате все вылилось в книгу, состоящую из четырех глав, как говорит сам Рубен, объяснений в любви его четырем городам – Еревану, Москве, Лондону и Тбилиси.

«Эти города – мои стихии. Один город (Ереван) любил с детства. Тбилиси очень боялся, а потом и в Тбилиси, и в Москве, и в Лондоне начал ходить по параллельным улицам, не основным. И эта философия привела к тому, что я начал открывать и для себя, и для жителей этих городов, то интересное, что они, ходя основными дорогами, не видят. Думаю, в этом есть определенный смысл: когда всю жизнь ходишь одной и той же дорогой, она выводит туда, куда надо. Но стоит рискнуть и выйти на параллельную. Если сделать это, вероятность того, что найдешь там то, о чем давно мечтал – довольна велика. А мы заходим на параллельные улицы лишь тогда, когда основные не функционируют.

Это и привело к тому, что я полюбил эти города, написал в них же свои рассказы-миниатюры, которые созвучны тому, что я там ощущал», – поделился Пашинян.

После Москвы книга «...НА ВСЕ ЧЕТРЫРЕ СТОРОНЫ!» будет представлена и в Ереване – 1 декабря в клубе Fresca (Пароняна, 30). Там же жители и гости столицы смогут посмотреть докфильм «Боевое братство». Впервые картина была представлена в Москве – в молодежном центре Союза армян России. Пашинян отметил, что с удовольствием вовлекся в кинопроект своего давнего друга, режиссера и сценариста Гарика Машкаряна. «Гарик заинтересовал меня, и я с радостью снялся в этой документальной картине в лице рассказчика ведущего, потому что понял, что это дело очень нужное и важное, и его необходимо выносить за пределы нашей страны – рассказывать, кто были великие сыны Армении, жизнь которых должна служить примером», – отметил он.

Пашинян рассказал, что в фильме повествуется о летчике Вазгене Оганесове, который имел 23 сбитых самолета, многочисленные боевые вылеты. «Самое главное – он умудрился разбомбить взлетную полосу, с которой планировалось весной 45-го вывезти Гитлера. В фильме говорят факты, сын Вазгена Оганесова, автор фильма Гарик Машкарян и ваш покорный слуга», – представил он.

После этого совместного проекта творческий тандем Пашиняна и Машкаряна планируют снять очередной фильм еще об одном армянском герое – Степане Мартиросяне. Последний участвовал в разминировании Киева. Примечательно, что Матиросян был актером и учился в театральном институте у прадеда Пашиняна – Тиграна Шамирханяна. Автора «Основ актерского мастерства». Участвуя в Великой отечественной войне, он разминировал катакомбы, по которым потом уже в мирное советское время будет пущено метро. «Кто об этом знает? Никто! Мартиросян рассказывал, что он разминировал киевское метро, над ним смеялись, говорили, что блефует, пока украинское телевидение не подтвердило информацию. Поэтому надо снимать, надо об этом говорить!» – констатировал писатель.

Параллельно с этим Пашинян сегодня работает над тем, чтобы представить историю армянского купечества в Москве. «Это позволит представить, какой бы была Москва без Джамгаровых, Лазаревых, Тарасовых. Она была бы совсем другой, неизвестно лучше или хуже, но другой. Потому что эти люди сделали очень многое, начиная от роскошных домов в центре Москвы, заканчивая созданием биржи и банкирских домов, мануфактурных синдикатов», – заметил Пашинян.

На вопрос почему у армянского народа всегда есть стремление доказывать, что у нас есть великие сыны и при этом наш голос практически не слышен, он отметил, что причина в том, что общество, помимо того, что замкнулось в периметре страны, еще и замкнулось внутри себя. «Мы проводим юбилеи известных личностей, не вынося информацию о них за пределы нашей страны. Проходит юбилей Арно Бабаджаняна, собираются люди играют здесь концерт, слушают, кто-то покупает билеты, кто-то продает билеты – и все. 100-летие моего деда – Эдуарда Рубеновича Пашиняна – создателя универсальной суперладовой системы в музыке. Системы, которая должна быть вынесена за пределы этой страны, представлена миру. Но проблема в том, что этим должен заниматься не один человек, а это должно быть государственным императивом», – посетовал Пашинян.

По его мнению, наш голос в мире не слышен по трем причинам: или мы молчим, или говорим недостаточно убедительно, или недостаточно громко. «У нас все три пункта», – с иронией отметил писатель. «Мы говорим негромко и очень неубедительно… в уме. Естественно, нас не будут знать, а название страны будут путать (по звучанию) с Румынией.

Сейчас созданы все условия и механизмы, чтобы людям не хватало времени и желания думать о своей национальной идентификации. Это, в общем-то, плохо, когда люди делят себя на нацинальности и начинают враждовать по тем или иным признакам. Но мы сейчас в тех условиях, когда именно этот факт позволит выплыть. Мы не имеем права терять своих традиций, культуры. Мы стоим на грани растворения и ассимиляции. Посмотрите, ассирийцы, копты – как и мы представители древнейших восточных церквей – растворились. На территории сегодняшней Турции было 18 государств, из которых сейчас жива только Армения. Наверное, надо делать выводы», – заключил Пашинян.