Пятница, 15 Ноября 2024 13:13

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении завершено предварительное следствие в отношении двух фигурантов дела о незаконном обороте наркотиков и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Согласно сообщению ведомства, в ходе расследования были получены данные о том, что незаконная продажа наркотиков осуществлялась через приложения "Телеграмм". Установлено, что к этому делу оказались причастными 26-летний житель Джермука и 27-летний житель Еревана, которые с января по май 2024 года различными способами, в том числе через интернет-магазин приложения "Телеграмм", приобретали, расфасовывали в упаковках, складировали в тайниках незаконно приобретенные наркотики. Места тайников и их географические координаты передавались желающим, которые переводили денежные средства на криптовалютные кошельки преступников, осуществлявших незаконную продажу различных видов наркотиков, в том числе "метамфетамин" и "Марихуану" в особо крупных объемах.

В результате проведенных обысков в местах проживания преступников были выявлены электронные весы, содержащие следы наркотиков типа "марихуана", а также наркотики типа "метамфетамин" и "тетрагидроканнабинол".

В ходе расследования были выявлены фактические данные о том, что на переводимые на криптовалютный кошелек типа "dashcoin" поступило $7574. В целях сокрытия преступного происхождения и истинной природы особо крупных активов, полученных преступным путем, маскировки движения и размещения средств, полученных преступным путем, придания им легального вида, средства переводились на банковские счета и обналичивались.

На основании полученных фактов указанным двоим молодым людям было предъявлено обвинение по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА. В отношении жителя Джермука в качестве меры пресечения избран домашний арест и залог в размере 2 млн драмов, а в отношении жителя Еревана - подписка о невыезде. В отношении последнего предварительное следствие завершено и материалы дела направлены надзорному прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления его в суд.

Расследование продолжается, выявляется весь круг других возможных лиц, вовлеченных в цепочку незаконного оборота наркотиков.

Ереван, 15.11.24. АрмИнфо, Александр Аванесов. В Следственном комитете Армении завершено предварительное следствие в отношении двух фигурантов дела о незаконном обороте наркотиков и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Согласно сообщению ведомства, в ходе расследования были получены данные о том, что незаконная продажа наркотиков осуществлялась через приложения "Телеграмм". Установлено, что к этому делу оказались причастными 26-летний житель Джермука и 27-летний житель Еревана, которые с января по май 2024 года различными способами, в том числе через интернет-магазин приложения "Телеграмм", приобретали, расфасовывали в упаковках, складировали в тайниках незаконно приобретенные наркотики. Места тайников и их географические координаты передавались желающим, которые переводили денежные средства на криптовалютные кошельки преступников, осуществлявших незаконную продажу различных видов наркотиков, в том числе "метамфетамин" и "Марихуану" в особо крупных объемах.

В результате проведенных обысков в местах проживания преступников были выявлены электронные весы, содержащие следы наркотиков типа "марихуана", а также наркотики типа "метамфетамин" и "тетрагидроканнабинол".

В ходе расследования были выявлены фактические данные о том, что на переводимые на криптовалютный кошелек типа "dashcoin" поступило $7574. В целях сокрытия преступного происхождения и истинной природы особо крупных активов, полученных преступным путем, маскировки движения и размещения средств, полученных преступным путем, придания им легального вида, средства переводились на банковские счета и обналичивались.

На основании полученных фактов указанным двоим молодым людям было предъявлено обвинение по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА. В отношении жителя Джермука в качестве меры пресечения избран домашний арест и залог в размере 2 млн драмов, а в отношении жителя Еревана - подписка о невыезде. В отношении последнего предварительное следствие завершено и материалы дела направлены надзорному прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления его в суд.

Расследование продолжается, выявляется весь круг других возможных лиц, вовлеченных в цепочку незаконного оборота наркотиков.