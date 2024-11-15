Пятница, 15 Ноября 2024 12:46

АрмИнфо. Последние региональные события обсудили на встрече в Вашингтоне посол Армении в США Лилит Макунц и американский сенатор Роджер Уикер.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в США, в ходе встречи собеседники обсудили визит делегации Хельсинкской комиссии США во главе с сенатором в Армению в июле текущего года и последние региональные события. В частности, Макунц представила текущую ситуацию вокруг мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Собеседник обоюдно подчеркнули важность дальнейшего развития и углубления сотрудничества Армении и США.