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АрмИнфо. Последние региональные события обсудили на встрече в Вашингтоне посол Армении в США Лилит Макунц и американский сенатор Роджер Уикер.
Как сообщает пресс-служба посольства Армении в США, в ходе встречи собеседники обсудили визит делегации Хельсинкской комиссии США во главе с сенатором в Армению в июле текущего года и последние региональные события. В частности, Макунц представила текущую ситуацию вокруг мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Собеседник обоюдно подчеркнули важность дальнейшего развития и углубления сотрудничества Армении и США.
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|Посол Индии в Армении: Индийское кино особенно любят и принимают в Армении
|Адвокат о деле Роберта Кочаряна: никто не имеет права ограничивать свободу гражданина, если против него не выдвинуто обвинений
|Депутат от партии власти: пусть второй президент Армении потребует опровержения записи своего разговора с Путиным
|Конец близок. Не позволю кому-то думать, что можно ослушаться премьера: Пашинян
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|Вопреки Декларации о независимости соратники Пашиняна продолжают приписывать Арцах Азербайджану
|Правительство Армении утвердило Стратегию реализации реформы Полиции и исходящая из этого программу действий на 2024-2026 годы
|Путин и Алиев рассмотрены вопросы реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта
|Президент Армении представил Верховному комиссару ООН по правам человека программы помощи насильственно перемещенным арцахцам
|Кобахидзе: Грузия готова более активно участвовать в переговорах между Арменией и Азербайджаном в качестве посредника
|Рубен Пашинян: Я человек, который очень не хочет молчать
|В СК Армении завершено следствие в отношении двух фигурантов дела о незаконном обороте наркотиков
|Посол Армении и американский сенатор обсудили последние процессы на Южном Кавказе
|Замглавы МИД Украины поблагодарил Армению за поддержку на различных платформах и форматах
|Вопросы совершенствования системы связи обсуждены представителями оборонных ведомств государств - членов ОДКБ: Армения вновь отсутствовала
|Ален Симонян с венгерским коллегой обсудил вопрос армянских пленных, содержащихся в Азербайджане
|<По сравнению с вами - да, мы белые и пушистые>: в Баку ответили Пашиняну
|Фантазеры из Лос-Анджелеса прокололись на медведях
|Оказались на пути грузового поезда
|Председатель КС: Декларация о независимости не является частью Конституции Армении
|Арарат Мирзоян с коллегой из Ирана обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес
|АраратБанк и GFTN подписали меморандум о взаимопонимании в области цифровой трансформации
|Патрушев: Взаимодействие России со странами Южного Кавказа и Центральной Азии в Каспии вызывает недовольство и противодействие Запада
|МИД: Позиция Армении по вопросу замораживания участия в работе ОДКБ не изменилась
|Экономим вместе. IDBank и Idram
|Адвокат: Победившая на военном поприще страна может столкнуться с поражением в Международном суде
|Гегам Степанян: До 2020 года в Арцахе насчитывалось около 150 000 жителей, а сегодня там остались только 13 армян
|В контексте текущих событий в Ливане посол Армении провел встречи с политическими и духовными лидерами страны
|Правозащитник: Как минимум 7 женщин подверглись пыткам и истязаниям со стороны Азербайджана во время агрессии против Армении и Арцаха
|Грета Тунберг рассказала, почему сегодня находится в Ереване, а не на COP29 в Баку
|В Ширакской области Армении возводится крупный молодежный центр
|Эксперт: избрание Дональда Трампа президентом США открывает новые горизонты перед армянской общиной и армянскими организациями
|Гендиректор РЖД награжден медалью Признательности за укрепление армяно-российских отношений
|Мэр Ниццы раскритиковал президента Евросовета: Президент Азербайджана - диктатор, на руках которого кровь армян
|Оппозиционер: молчание главы ЕС на форуме в Баку является ярким примером двойных стандартов и предательства фундаментальных ценностей Евросоюза
|Пашинян: <Декларация о независимости Армении о том, что Республика Армения не может существовать>
|Ничье мнение меня интересовало. 9 ноября 2020 года взял на себя эту ответственность и подписал эту бумагу - Пашинян
|Адвокат: Кассационный суд Армении принял к производству жалобу по делу экс- министра обороны
|Посол: У Ирана и России есть некоторые общие интересы на Южном Кавказе, но они не союзники
|Пашинян: то, о чем говорим, утверждаем и чему верим, очень часто несет не себе неуловимую печать антигосударственности
|Французский университет в Армении организует ставшую традиционной ярмарку вакансий
|В Армавирской области Армении строится парк с современными решениями, который будет включать в себя зеленую зону, фонтаны и скейт-парк
|Министр экологии Франции отказалась ехать в Баку на COP29 после нападок Алиева на Париж
|Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Арменией и Китаем в правоохранительной сфере
|В Армении погиб еще один военнослужащий - СМИ
|Глава МИД РА: Армения не направляла заявки на участие в COP 29
|Антикоррупционный комитет Армении: Выявлена коррупционная схема, восемь человек задержаны
|Мирзоян: по моим наблюдениям, мы близки к заключению мирного договора с Азербайджаном
|Армения и Азербайджан для мирного сосуществования нуждаются не только в мирном договоре, но и в стратегической сделке - Пашинян
|Пашинян пояснил, почему Армения не требует изменения Конституции Азербайджана
|Захарова высказалась по поводу критики МГ ОБСЕ президентом Азербайджана
|Захарова: Западу абсолютно плевать на судьбу Южного Кавказа
|МИД РА: между Ереваном и Баку осталось решить вопрос одной-двух формулировок в процессе подготовки мирного договора
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