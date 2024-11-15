Пятница, 15 Ноября 2024 10:54

АрмИнфо.Посол Армении Владимир Карапетян, завершающий свою дипломатическую миссию в Украине, 14 ноября встретился с новоназначенным заместителем министра иностранных дел страны Александром Мищенко.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в Киеве, в ходе встречи Карапетян поблагодарил МИД Украины за тесное сотрудничество и создание благоприятных условий для деятельности посольства. Он отметил, что в армяно-украинских отношениях достигнут значительный прогресс и существует взаимная готовность к дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Дипломатическую службу Карапетяна высоко оценил Мищенко, который особо подчеркнул личный вклад посла в укрепление армяно-украинских отношений. Он также выразил благодарность Армении за поддержку Украины на различных платформах и форматах, особенно в этот сложный период.

Заместитель министра выразил надежду, что высокий уровень сотрудничества, достигнутый за время пребывания в должности Карапетяна, сохранится и в дальнейшем. В завершение встречи Мищенко передал послу слова благодарности министра иностранных дел Украины и подаренный им сувенир в знак армяно- украинской дружбы.