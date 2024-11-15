Пятница, 15 Ноября 2024 10:44

АрмИнфо. В Астане в Национальном университете обороны Казахстана 13-14 ноября состоялась рабочая встреча руководителей органов управления связью оборонных ведомств государств - членов ОДКБ. В ней приняли участие делегации Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, а также представители промышленности Казахстана и России.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал- полковник Андрей Сердюков отметил, что в современных условиях необходимы совместные усилия, направленные на формирование единых взглядов и подходов в развитии системы связи.

"С учетом опыта проведенных совместных учений целенаправленная работа в данном направлении в Объединенном штабе организована и проводится в тесном взаимодействии с оборонными ведомствами государств - членов ОДКБ. Главной ее целью является дальнейшее совершенствование системы связи Войск (Коллективных сил) ОДКБ", - сказал Сердюков.

Участники совещания обсудили основные направления развития организационно- технического объединения сил и средств связи, варианты организации связи и передачи данных с использованием современных телекоммуникационных средств, вопросы сопряжения техники и средств связи.

Особое внимание было уделено применению в контингентах Войск (Коллективных сил) ОДКБ перспективных средств связи, обеспечивающих принципиально новые возможности.

В ходе рабочей встречи рассмотрены результаты функционирования системы связи и автоматизированных систем управления войсками, определены пути совершенствования технической основы системы межгосударственного информационного взаимодействия ОДКБ.

Ранее Армения заявляла, что замораживает свое участие в мероприятиях ОДКБ, также отказалась выделить свою долю финансирования этой структуры, не участвует в совместных военных учениях и встречах, но официально не подавала заявку на начало процесса выхода из ОДКБ.