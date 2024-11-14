Четверг, 14 Ноября 2024 23:46

АрмИнфо. 14 ноября делегация во главе со спикером НС Аленом Симоняном, находящаяся в Венгрии с официальным визитом, посетила венгерский парламент и встретилась с делегацией Национального собрания Венгрии во главе со спикером НС страны Ласло Кёвером.

Согласно пресс-службе парламента РА, Ласло Кеовер поблагодарил Алена Симоняна за официальный визит и отметил, что подобные встречи являются большим импульсом для развития отношений между двумя странами.

Председатель НС РА поблагодарил своего венгерского коллегу за теплый прием и пригласил его в Армению с официальным визитом.

Собеседники обсудили широкий спектр вопросов межпарламентского сотрудничества, двусторонних отношений и региональных интересов. Была также затронута тема мирного договора между Арменией и Азербайджаном и вопрос армянских пленных, содержащихся в Азербайджане.