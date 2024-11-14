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 Четверг, 14 Ноября 2024 23:41
Наира Бадалян

<По сравнению с вами - да, мы белые и пушистые>: в Баку ответили Пашиняну

<По сравнению с вами - да, мы белые и пушистые>: в Баку ответили Пашиняну

АрмИнфо. Начальник отдела пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заверил, что заявление премьера РА Никола Пашиняна, сделанное вчера в армянском парламенте о наличии территориальных претензий к Армении в конституции Азербайджана, не имеет под собой оснований.

Накануне в парламенте Армении Никол Пашинян заявил, что в Конституции Азербайджана содержатся территориальные претензии к Армении. Тем не менее, Армения не поднимает вопроса изменения Конституции по двум причинам. Во-первых, как указал премьер, это заведет в тупик армяно-азербайджанский мирный процесс. Во-вторых, в согласованной части текста мирного договора есть статья, согласно которой стороны не могут ссылаться на внутреннее законодательство для оправдания провала реализации данного соглашения. <В другой статье мирного договора говорится, что стороны признают территориальную целостность друг друга, не имеют территориальных претензий и обязуются не выдвигать их в будущем>, - сказал Пашинян.

<Это утверждение является бесполезным балансированием и попыткой игнорировать/не обращать внимания на претензии на территориальную целостность Азербайджана>, - написал Гаджизаде в соцсети Х.

Представитель МИД Азербайджана добавил, что тем самым Никол Пашинян пытается ввести в заблуждение международную общественность.

В Баку не упустили возможность в очередной раз обвинить Армению в территориальных претензиях, заявив, что в Декларации о независимости РА говорится о воссоединении Армении и Нагорного Карабаха, <а некоторые территории Турции именуются <Западной Арменией>. <Все эти законодательные акты демонстрируют, что Армения никогда не признавала <Нагорный Карабах> частью Азербайджана. Поэтому заявления о том, что Армения признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, не имеют под собой никаких правовых оснований до тех пор, пока Армения не внесет изменения в свою Конституцию и не откажется от всех правовых и политических актов, которые отражают ее претензии к Азербайджану>, - отметил азербайджанский дипломат.

Тем не менее представитель дипведомства подчеркнул, что <нельзя искажать исторические факты>. <Что касается регионов, показанных на карте на Мирной конференции 1919 года (армянский премьер определил Сюникскую и Вайоцдзорскую области Армении как полностью включенные в состав Азербайджана, а территории Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Тавушской, Ширакской и Лорийской областей - как частично включенные), то во избежание искажения исторических фактов необходимо напомнить даты официального включения этих регионов в состав Армении, которые наступили намного позже представления карты Азербайджана странам Антанты: Сюник (Зангезур) - 30 ноября 1920 года, а Вайоц-Дзор (Дерелаяз) - 10 августа 1920 года. Что касается других перечисленных премьер-министром регионов, большая их часть была включена в состав Советской Армении путем изменения административного деления, что в некоторых случаях нарушало международные договоры, такие как Московский договор от 16 марта 1921 года>, - отметил пресс-секретарь МИД АР.

И несмотря на то, что, по словам бакинского мелкого чиновника, <перечисление всех этих исторических фактов, можно подтвердить официальными документами>, это не означает, что у Азербайджана есть территориальные претензии к Армении. А в территориальных претензиях Армении в Баку не сомневаются. Вот как-то так... 

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