Четверг, 14 Ноября 2024 23:28

АрмИнфо. Полиция Лос-Анджелеса расследует дело о мошенничестве в отношении четырех американцев с армянскими фамилиями. Они заявляли о нападении медведя на машины, но не добились нужного уровня естественности. Об этом пишет издание "Фонтанка".

Об аресте 26-летнего Рубена Тамразяна, 39-летнего Арарата Чиркиняна, 32-летнего Вахи Мурадкяна и 39-летней Альфии Цукерман 14 ноября пишет The Guardian.

Расследование началось после того, как страховая компания усомнилась в том, что на предоставленном заявителем видео в салон Rolls-Royce Ghost 2010 действительно залез медведь.

Сомнительными кадры показались и полиции, тогда их показали биологам из Калифорнийского департамента рыболовства и дикой природы. Ученые сказали однозначно: на кадрах человек в костюме медведя.

Тогда были выявлены еще два аналогичных заявления в другие страховые компании. Круг заявителей был один и тот же, как и место «нападения». Костюм был найден дома у подозреваемых.

Ущерб страховым мог составить чуть больше 140 тысяч долларов.