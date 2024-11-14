Четверг, 14 Ноября 2024 19:14

АрмИнфо. 14 ноября в районе 11:40 произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем, в результате чего один человек госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба ЮКЖД, ДТП произошло на перегоне Чаренцаван-Раздан в селе Кахси, когда внедорожник выехал на пути на неохраняемом переезде, оборудованном дорожными знаками и обзорными зеркалами, и оказался на пути следования поезда. Несмотря на предпринятые локомотивной бригадой меры, звуковые сигналы и экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля, житель того же села, с телесными повреждениями был госпитализирован в медцентр города Раздан. В результате столкновения электровоз получил повреждения, грузовой поезд пришлось вывозить с перегона при помощи дополнительного подвижного состава.

Также в ночь с 13 на 14 ноября, около полуночи, на перегоне Зод-Варденис в нарушение правил дорожного движения легковой автомобиль выехал на неохраняемый переезд, в результате чего был сбит грузовым поездом весом свыше 1600 тонн. Примененное машинистом экстренное торможение не предотвратило аварию. По предварительной версии, водитель легковушки был в нетрезвом состоянии.

Количество ДТП за прошедший период текущего года доросло до 11 случаев, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 3 случая. Компания «Южно-Кавказская железная дорога» в очередной раз призывает водителей автотранспорта соблюдать правила дорожного движения при переходе/переезде через железнодорожные пути, что позволит сохранить жизни и имущество граждан.