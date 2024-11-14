Четверг, 14 Ноября 2024 19:09

АрмИнфо. Декларация о независимости - не есть часть Конституции Армении, и попытка сопоставить эти два документа с равной юридической силой вызывает множество противоречий, которые трудно разрешить. Об этом 14 ноября в разговоре с журналистами заявил председатель Конституционного суда (КС) Армении Арман Диланян.

На уточнение журналистов о том, что решение Конституционного суда фактически отменяет Декларацию о независимости, он отметил, что эта тема является обширной и требует более глубокого обсуждения. Диланян также выразил сожаление, что СМИ не полностью отразили мнения всех судей КС, сосредоточившись лишь на мнениях нескольких из них.

"Я не нашел ни одного убедительного аргумента, который бы объяснял, почему это решение можно считать ошибочным. Я встречал различные формулировки, которые выглядят привлекательно, но необходимо оценить их с юридической точки зрения. Для этого нам следует в первую очередь изучить решение Конституционного суда и учесть мнение всех восьми судей. Я сожалею, что у нас не было возможности более подробно обсудить эту тему",- пояснил Диланян.

Реагируя на заявления о том, что решение КС отменило Декларацию о независимости, он заверил, что ничего подобного не произошло, поскольку никто не имеет полномочий отменить декларацию о независимости. "Единственным субъектом, который может это сделать, является народ. Конституционный суд этого не делал и не может сделать", - заверил председатель КС.

По его мнению, Конституционный суд лишь зафиксировал существующую реальность, которая происходила на протяжении 30 лет. "Если вы утверждаете, что Декларация о независимости является дополнением к Конституции, как вы объясните, что Республика Армения в течение 20 лет была президентской страной, хотя согласно декларации должна была быть парламентской? Это ставит под сомнение систему государственного управления", - заявил Диланян, добавив, что на протяжении 30 лет никто не высказывал подобного мнения и они первые, кто так глубоко исследовали проблему и зафиксировали реальность.

"Посмотрите на оба документа, сравните их содержание и определите, сможете ли вы добиться устойчивости государственного управления и не поставить под угрозу суверенитет страны", - резюмировал председатель Конституционного суда.

Напомним, что 30 сентября в армянском сегменте социальных сетей разразился новый скандал, вызванный опубликованным на сайте Конституционного суда решением относительно конституционности регламента о совместной деятельности комиссий по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. На 27 страницах опубликованного текста решения выражается опасение, что положения Декларации могут привести к "конституционному дуализму" и превратить её в "родителя, пожирающего своё дитя", при этом ни Декларация, ни Конституция не ставили такой цели.

Отмечается, что Конституционный суд приходит к выводу, что положения, исходящие из основополагающих принципов и национальных целей армянской государственности, закрепленные в преамбуле Конституции, не относятся к никаким принципам или целям, установленным вне Конституции.

При этом КС подчеркивает, что данное заключение не отменяет положения, основанного на совместном решении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха".