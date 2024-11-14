Четверг, 14 Ноября 2024 18:51

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Аракчи.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении, в ходе разговора собеседники обсудили двустороннюю повестку и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Также были затронуты предстоящие мероприятия.