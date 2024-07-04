Четверг, 4 Июля 2024 17:39

АрмИнфо.Конверс Банк досрочно разместил на первичном рынке именные купонные долларовые облигации в объеме $10 млн. В проспекте эмиссии этого транша изначально указывался старт выпуска 17 апреля и финал первичного размещения 15 августа. Как отмечается в сообщении Конверс Банка, основная часть выставленного объема приобретена физическими лицами, причем большинство из них предпочли это сделать через приложение Converse Mobile.

Годовая доходность по купону долларовых облигаций установлена на уровне 4,75% годовых. Периодичность купонных выплат предусмотрена раз в полгода. В рамках долларового выпуска эмитировано 100 тыс облигаций, каждая номинальной стоимостью в $100. Срок погашения долларовых облигаций истекает 17 апреля 2027г.

В ближайшее время, после листинга облигации начнут обращаться на Армянской фондовой бирже, став доступными на вторичном рынке корпоративных облигаций.

Конверс Банк с удовлетворением констатировал досрочное завершение размещения долларовых облигаций, напомнив, что одновременно с этим траншем выпущенные драмовые облигации в объеме 5 млрд драмов также были полностью скуплены на первичном рынке в считанные дни.

"Спрос на корпоративные облигации банка свидетельствует об их конкурентоспособности и интересе к альтернативным инвестиционным возможностям. До конца года Конверс Банк выступит с еще одним новым инвестиционным предложением", - отмечается в сообщении банка.

В сообщении также упоминается, что инвестиции в облигации гарантированы Фондом гарантирования вкладов, а доходы с облигаций, прошедших до 31 декабря 2024г листинг и котируемых на Армянской фондовой бирже, не облагаются налогом.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2024г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк привлек от размещения собственных облигаций средств в объеме 20.4 млрд драмов ($50.3 млн). За 2023 год банк увеличил этот показатель почти на 40%.