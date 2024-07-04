|Конверс Банк досрочно разместил долларовые облигации на $10 млн
|Армения и США еще на 7 лет продлевают соглашение о сотрудничестве в противодействии распространению оружия массового поражения
|Венгрия разблокировала выдачу Еревану 10 миллионов евро из Фонда мира Евросоюза
|Василий Петренко: Дирижер - это не национальность, это величина и качество
|В Астане состоялась торжественная церемония открытия памятника великому туркменскому мыслителю Махтумкули Фраги
|Суд поместил главу ереванского района под домашний арест, а его заместителей - заключил под стражу
|Заре Синанян назвал виновных в сдаче Арцаха
|В Армении создается Служба экологических патрулей
|В Армении будет реализована программа здорового образа жизни и физической активности среди детей - решение кабмина
|В Баку обижены публикацией отчета ЕКПП <без согласия Азербайджана>
|Советник министра назначен замминистра высокотехнологической промышленности Армении
|<Золотой абрикос> представил программу в рамках сотрудничества с посольствами и международными организациями
|Алиев настаивает на <праве возвращения представителей общины Западного Азербайджана>, Ереван, тем временем, отказался от возвращения арцахцев в Арцах: Депутат
|Азербайджан допустил беспрецедентное нарушение: Европейский комитет по предупреждению пыток
|Всё идёт в графике, по плану. Никаких сбоев нет, заявил Путин Эрдогану
|<То, о чём мы с Вами говорили несколько лет назад, уже успешно реализуется>: Алиев - Путину
|Америабанк и КОАФ объединяют усилия с целью содействия развитию пчеловодства в Лорийской области
|Мгер Григорян поблагодарил США за постоянную поддержку программам правительства
|К концу 2024 года проверку на добропорядочность пройдут 60% прокуроров Армении
|Кобахидзе: Грузия подтверждает готовность способствовать ведению конструктивного диалога в регионе в целях содействия созданию безопасной и стабильной среды
|Карен Аветисян: Визит Кевина Спейси в Армению обусловлен его профессионализмом
|Глава МИД Грузии: сотрудничество между Тбилиси и Ереваном перешло на качественно новую ступень
|Глава МИД РА: у нас здоровый диалог с Турцией, и мы продвигаемся вперед
|Беларусь приглашала Армению принять участие в параде в Минске, однако парадные расчеты этой страны не прибыли
|В рамках уголовного дела задержаны префект столичного района Арабкир и его заместитель
|Сопоставляя несопоставимое: <Золотой абрикос> в этом году будет полон сюрпризов и важных акцентов
|Армения формирует новую повестку с ЕС. Выдержит ли она прессинг? Армине Маргарян
|Туркменистан и Иран в течение многих лет развивают взаимовыгодные отношения в газовой отрасли
|Пашинян: США оказывают эффективную поддержку продвижению демократических реформ в Армении
|Как далеко готов зайти Евросоюз в отношениях с Арменией: Марагос
|Глава <Дорожного департамента> Армении освобожден от должности
|На боевом посту погиб военнослужащий вооруженных сил Армении - МО
|С помощью демократии Армения может противостоять угрозам: Секретарь СБ и посол ЕС заявили об успешности <Восточного партнерства>
|Генпрокуратура Армении требует вернуть в собственность государства церковь, построенную в 1208 году
|В Армении раскрыт случай шпионажа в пользу Азербайджана - СК
|Делегация Конгресса США посетила Мемориал Цицернакаберд
|Центр по уходу за животными: В 2024г. число бездомных собак, нашедших хозяев, превысит показатель минувшего года
|Татоян: пацифизм азербайджанского правительства является фальшивкой, завесой для внешнего мира
|В Армению прибывает делегация США, возглавляемая сенатором Роджером Уикером
|Депутат НС в ПА ОБСЕ: Армения сталкивается с угрозами установления в стране авторитарного режима управления
|Cаргис Ханданян на сессии ПА ОБСЕ: Будьте вовлечены в наш регион, не игнорируйте его
|Баграт Србазан провел встречу с общественными деятелями Армении
|Без вести пропавших в результате сентябрьской агрессии 2022г. нет: Следком сообщает об идентификации останков тел, переданных накануне азербайджанской стороной
|Армения и Франция наметили шаги, направленные на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Freedom House называет произошедшее в Арцахе этнической чисткой, тем временем Ереван удовлетворяет новые требования Баку: Омбудсмен
|Глава МУС выразила готовность поддержать Армению в постратификационном процессе Римского статута
|МВД: сообщение о якобы заложенной в аэропорту <Ширак> бомбе оказался ложным
|Телевидение Арцаха возобновляет свою деятельность - Омбудсмен Нагорного Карабаха
|В Ереване состоится очередная премьера Степанакертского русского драмтеатра
|Научно-методический совет утвердил ряд проектов по реконструкции, укреплению и восстановлению памятников истории и культуры в Арарате, Шираке, Котайке и Лори
|8 июля истекает срок действия <льготной> оплаты штрафов ПДД: СПИСА
|Делегация Туркменистана в Катаре приняла участие в третьей встрече специальных представителей по Афганистану
|Омбудсмен РА: важно провести масштабные работы по преодолению в Армении атмосферы ненависти, дискриминации и нетерпимости
|Антикоррупционный суд решил взыскать с зятя и дочери Гагика Царукяна больше $3 млн
|Авет Погосян освобожден от должности заместителя министра высокотехнологичной промышленности Армении - решение премьера
|Посол США: в следующем году будет возможность поговорить о большем прогрессе в отношениях между Ереваном и Вашингтоном
|Блинкен: между Арменией и Азербайджаном имеется уникальная возможность для подписания мирного договора
|В полицию Армении поступил сигнал о бомбе, заложенной в аэропорту города Гюмри - СМИ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Читать больше
АрмИнфо.Конверс Банк досрочно разместил на первичном рынке именные купонные долларовые облигации в объеме $10 млн. В проспекте эмиссии этого транша изначально указывался старт выпуска 17 апреля и финал первичного размещения 15 августа. Как отмечается в сообщении Конверс Банка, основная часть выставленного объема приобретена физическими лицами, причем большинство из них предпочли это сделать через приложение Converse Mobile.
Годовая доходность по купону долларовых облигаций установлена на уровне 4,75% годовых. Периодичность купонных выплат предусмотрена раз в полгода. В рамках долларового выпуска эмитировано 100 тыс облигаций, каждая номинальной стоимостью в $100. Срок погашения долларовых облигаций истекает 17 апреля 2027г.
В ближайшее время, после листинга облигации начнут обращаться на Армянской фондовой бирже, став доступными на вторичном рынке корпоративных облигаций.
Конверс Банк с удовлетворением констатировал досрочное завершение размещения долларовых облигаций, напомнив, что одновременно с этим траншем выпущенные драмовые облигации в объеме 5 млрд драмов также были полностью скуплены на первичном рынке в считанные дни.
"Спрос на корпоративные облигации банка свидетельствует об их конкурентоспособности и интересе к альтернативным инвестиционным возможностям. До конца года Конверс Банк выступит с еще одним новым инвестиционным предложением", - отмечается в сообщении банка.
В сообщении также упоминается, что инвестиции в облигации гарантированы Фондом гарантирования вкладов, а доходы с облигаций, прошедших до 31 декабря 2024г листинг и котируемых на Армянской фондовой бирже, не облагаются налогом.
По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2024г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк привлек от размещения собственных облигаций средств в объеме 20.4 млрд драмов ($50.3 млн). За 2023 год банк увеличил этот показатель почти на 40%.
|Конверс Банк досрочно разместил долларовые облигации на $10 млн
|Армения и США еще на 7 лет продлевают соглашение о сотрудничестве в противодействии распространению оружия массового поражения
|Венгрия разблокировала выдачу Еревану 10 миллионов евро из Фонда мира Евросоюза
|Василий Петренко: Дирижер - это не национальность, это величина и качество
|В Астане состоялась торжественная церемония открытия памятника великому туркменскому мыслителю Махтумкули Фраги
|Суд поместил главу ереванского района под домашний арест, а его заместителей - заключил под стражу
|Заре Синанян назвал виновных в сдаче Арцаха
|В Армении создается Служба экологических патрулей
|В Армении будет реализована программа здорового образа жизни и физической активности среди детей - решение кабмина
|В Баку обижены публикацией отчета ЕКПП <без согласия Азербайджана>
|Советник министра назначен замминистра высокотехнологической промышленности Армении
|<Золотой абрикос> представил программу в рамках сотрудничества с посольствами и международными организациями
|Алиев настаивает на <праве возвращения представителей общины Западного Азербайджана>, Ереван, тем временем, отказался от возвращения арцахцев в Арцах: Депутат
|Азербайджан допустил беспрецедентное нарушение: Европейский комитет по предупреждению пыток
|Всё идёт в графике, по плану. Никаких сбоев нет, заявил Путин Эрдогану
|<То, о чём мы с Вами говорили несколько лет назад, уже успешно реализуется>: Алиев - Путину
|Америабанк и КОАФ объединяют усилия с целью содействия развитию пчеловодства в Лорийской области
|Мгер Григорян поблагодарил США за постоянную поддержку программам правительства
|К концу 2024 года проверку на добропорядочность пройдут 60% прокуроров Армении
|Кобахидзе: Грузия подтверждает готовность способствовать ведению конструктивного диалога в регионе в целях содействия созданию безопасной и стабильной среды
|Карен Аветисян: Визит Кевина Спейси в Армению обусловлен его профессионализмом
|Глава МИД Грузии: сотрудничество между Тбилиси и Ереваном перешло на качественно новую ступень
|Глава МИД РА: у нас здоровый диалог с Турцией, и мы продвигаемся вперед
|Беларусь приглашала Армению принять участие в параде в Минске, однако парадные расчеты этой страны не прибыли
|В рамках уголовного дела задержаны префект столичного района Арабкир и его заместитель
|Сопоставляя несопоставимое: <Золотой абрикос> в этом году будет полон сюрпризов и важных акцентов
|Армения формирует новую повестку с ЕС. Выдержит ли она прессинг? Армине Маргарян
|Туркменистан и Иран в течение многих лет развивают взаимовыгодные отношения в газовой отрасли
|Пашинян: США оказывают эффективную поддержку продвижению демократических реформ в Армении
|Как далеко готов зайти Евросоюз в отношениях с Арменией: Марагос
|Глава <Дорожного департамента> Армении освобожден от должности
|На боевом посту погиб военнослужащий вооруженных сил Армении - МО
|С помощью демократии Армения может противостоять угрозам: Секретарь СБ и посол ЕС заявили об успешности <Восточного партнерства>
|Генпрокуратура Армении требует вернуть в собственность государства церковь, построенную в 1208 году
|В Армении раскрыт случай шпионажа в пользу Азербайджана - СК
|Делегация Конгресса США посетила Мемориал Цицернакаберд
|Центр по уходу за животными: В 2024г. число бездомных собак, нашедших хозяев, превысит показатель минувшего года
|Татоян: пацифизм азербайджанского правительства является фальшивкой, завесой для внешнего мира
|В Армению прибывает делегация США, возглавляемая сенатором Роджером Уикером
|Депутат НС в ПА ОБСЕ: Армения сталкивается с угрозами установления в стране авторитарного режима управления
|Cаргис Ханданян на сессии ПА ОБСЕ: Будьте вовлечены в наш регион, не игнорируйте его
|Баграт Србазан провел встречу с общественными деятелями Армении
|Без вести пропавших в результате сентябрьской агрессии 2022г. нет: Следком сообщает об идентификации останков тел, переданных накануне азербайджанской стороной
|Армения и Франция наметили шаги, направленные на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Freedom House называет произошедшее в Арцахе этнической чисткой, тем временем Ереван удовлетворяет новые требования Баку: Омбудсмен
|Глава МУС выразила готовность поддержать Армению в постратификационном процессе Римского статута
|МВД: сообщение о якобы заложенной в аэропорту <Ширак> бомбе оказался ложным
|Телевидение Арцаха возобновляет свою деятельность - Омбудсмен Нагорного Карабаха
|В Ереване состоится очередная премьера Степанакертского русского драмтеатра
|Научно-методический совет утвердил ряд проектов по реконструкции, укреплению и восстановлению памятников истории и культуры в Арарате, Шираке, Котайке и Лори
|8 июля истекает срок действия <льготной> оплаты штрафов ПДД: СПИСА
|Делегация Туркменистана в Катаре приняла участие в третьей встрече специальных представителей по Афганистану
|Омбудсмен РА: важно провести масштабные работы по преодолению в Армении атмосферы ненависти, дискриминации и нетерпимости
|Антикоррупционный суд решил взыскать с зятя и дочери Гагика Царукяна больше $3 млн
|Авет Погосян освобожден от должности заместителя министра высокотехнологичной промышленности Армении - решение премьера
|Посол США: в следующем году будет возможность поговорить о большем прогрессе в отношениях между Ереваном и Вашингтоном
|Блинкен: между Арменией и Азербайджаном имеется уникальная возможность для подписания мирного договора
|В полицию Армении поступил сигнал о бомбе, заложенной в аэропорту города Гюмри - СМИ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Читать больше
|Кнарик Оганесян: водная политика Армении оставляет желать лучшего
|У протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политолог
|Генерал-майор: Армения сегодня не готова к самостоятельной охране границ с Турцией и Ираном
|Эксперт: ЕС преследует в регионе Южного Кавказа свои интересы
|Азербайджан играет с Арменией и миром в <кошки-мышки> - аналитик
|Читать больше
|Политолог: Пашинян не признал Арцах, зато признал Палестину
|Архиепископ: после перегруппировки наше движение станет еще более масштабным
|Известные французские деятели просят Макрона направить французские войска в Армению
|Минасян: вопрос сложения депутатами парламента от оппозиции своих мандатов находится в повестке
|Движение "Тавуш во имя Родины" проведет встречи с гражданами Армении в регионах страны
|В Тбилисском Доме шахмат прошел финальный тур шахматного турнира имени Тиграна Петросяна, посвященный 95-летию великого гроссмейстера
|Архиепископ: почерк властей не изменится, и по этой причине нужно будет изменить тактику борьбы
|Клерикально-феодальной элите не удастся сменить власть в Армении - Пашинян
|Госдеп: У Вашингтона нет четкой оценки того, было ли произошедшее в Нагорном Карабахе иммиграцией или этнической чисткой
|Стартовал автопробег в Гюмри во главе с гюмрийцем Багратом Галстаняном
|У протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политолог
|Пришло время нарушить это странное молчание: Всеармянский совет дипломатов обратился к иностранным дипмиссиям и международным организациям
|Баграт Галстанян анонсировал с 8:00 завтрашнего дня акции неповиновения
|Директор Объединенного управления по снижению угроз DTRA Пентагона посетил Ереван
|Премьер-министр РА: я лично знаю об участии как минимум двух государств ОДКБ, принимавших участие в подготовке войны против нас