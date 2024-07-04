Четверг, 4 Июля 2024 14:58

АрмИнфо.В Армении создается Служба экологических патрулей. Правительство РА на заседании 4 июля установила порядок проведения тендера на замещение служебных должностей в Службе, а также порядок, условия и правила прохождения патрулями курса обучения.

Как отмечается в обосновании проекта, с принятием документа будет определен порядок проведения тендера на замещение служебных должностей в экопатрульной службе, его особенности, сроки и другие условия, что позволит обеспечить отбор граждан в соответствии со своими профессиональными знаниями и навыками. Проектом предлагается установить порядок, условия и правила прохождения курса обучения сотрудников экопатрульной службы, а также порядок назначения на должности после прохождения курса. На его проведение потребуется привлечь 750 тыс драм, которые будут выделены либо со средств госбюджета, либо в рамках донорской поддержки. Планируется, что документ вступит в силу со следующего дня после официальной публикации.

Напомним, что в конце ноября прошлого года Национальное Собрание РА приняло проект закона "Об экологической службе". Как тогда отмечал министр окружающей среды РА Акоп Симидян, сотрудники новой службы

будут заниматься мониторингом и защитой природных ресурсов. Один из ключевых аспектов предложенных изменений - обеспечение круглосуточной охраны лесов и национальных парков. Существует неотложная необходимость в усилении контроля и наблюдения за экосистемами страны. Предлагается заменить Комитет лесного хозяйства Службой охраны окружающей среды, а также разделить функции охраны национальных парков, отделив их от ГНКО "Ай антар". Сотрудникам новой службы будет предоставлено право регистрировать правонарушения, возбуждать уголовные дела, оценивать ущерб окружающей среде и накладывать штрафы в случае нарушения экологических норм. В критических ситуациях сотрудники Службы смогут применять физическую силу и оружие. Правительство РА своим решением определит источники финансирования данной службы и ее оснащенности. Согласно предложению, новая служба будет насчитывать 1176 сотрудников и будет оборудована современными технологическими средствами для эффективного контроля и надзора за состоянием окружающей среды. Предполагается, что создание этой Службы будет завершено к концу 2024 года.