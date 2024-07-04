Четверг, 4 Июля 2024 14:55

АрмИнфо. В Армении будет реализована пилотная программа здорового образа жизни и физической активности среди детей. Правительство РА на заседании 4 июля утвердило документ, представленный Министерством образования, науки, культуры и спорта РА.

По словам главы МОНКС Жанны Андреасян, в рамках программы предусмотрено нарастить возможности для занятий детей физической культурой и спортом, особенно плаванием. В этой связи, возникла необходимость в расширении сетей плавательных бассейнов в областях страны. Министр подчеркнула, что в ряде регионах Армении уже действуют платные плавательные бассейны, наличие которых создает неплохие возможности для государственно-частного партнерства.

Представленным документом предусмотрено профинансировать тренировки детей школьного возраста. Для участия в программе будут объявлены тендеры, в которых смогут принять участие те плавательные бассейны, которые соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, качеству воды, утвержденным Министерством здравоохранения РА. Согласно данным МОНКС, в тендере смогут принять участие 9 плавательных бассейнов, в том числе, в Капане, Эчмиадзине, Ванадзоре, Мецаморе, Раздане, Иджеване и Апаране.

Для занятия плаванием 200 детей будут разделены на две группы - от 8 до 12 лет, и от 13 до 17 лет. В первой группе количество

одновременно тренирующихся не должно быть больше 12 детей, во второй

- 10. Тренировки должны проходить три раза в неделю продолжительностью в 1 час. Прием детей будет производиться на основе заявок и в порядке живой очереди. Если в течение года школьник не сможет сдать норматив третьего разряда, на его место будет приглашен другой из списка ожидающих детей. Андреасян сообщила, что в настоящее время совместно с комитетом по градостроительству ведутся исследования по отбору типовых бассейнов, на основе которых будет решаться вопрос о строительстве аналогичных объектов в других регионах страны.

В этой связи, премьер-министр РА Никол Пашинян подчеркнул, что правительство решило профинансировать данную программу для того, чтобы дети серьезно занимались спортом, а не просто ходили в бассейн. "Это, как вы сами понимаете, разные вещи, но ходить детям и их родителям в бассейн никто не запрещает", - сказал глава правительства.