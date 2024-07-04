Четверг, 4 Июля 2024 14:32

АрмИнфо.Азербайджан вновь активизировал ложный тезис о так называемом <Западном Азербайджане>, отметил на своей странице в соцсети оппозиционный депутат, секретарь фракции <Честь имею> РА Тигран Абрамян.

<На фоне призывов международного сообщества к реализации права на возвращение народа Арцаха Азербайджан вновь активизировал так называемый ложный термин <Западный Азербайджан>, под которым представлена значительная часть суверенной территории Армении>, - написал Абрамян.

<В условиях позорного поведения и уступок властей Армении основные влиятельные инструменты, используемые против Азербайджана, были отложены, и единственное, что делают армянские управленцы, - это гонятся за той или иной инициативой Азербайджана и Турции.

Власти Армении отказались ставить на повестку дня вопрос возвращения арцахцев в Арцах, пытаясь <продать> его Азербайджану и тем самым демонстрируя свою неиссякаемую готовность подчиниться Баку>, - резюмировал Абрамян.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 1 июля верительные грамоты новоназначенного посла Канады в АР Кевина Гамильтона, в ответ на комментарий дипломата о праве на возвращение, заявил <право на возвращение должно быть обеспечено обоюдно, в том числе должно касаться представителей Общины Западного Азербайджана> (так <конструктивный сосед> называет Республику Армения). Бакинский лидер подчеркнул, что <в прошлом веке коренное азербайджанское население на различных этапах, последний раз в 1988 году, подверглось этнической чистке на территории Армении, а его материально­культурное наследие было полностью разрушено>. А это, в свою очередь, означает для РА также требования о репарациях в будущем. О чем, кстати говорилось накануне в турецком Карсе, где состоялся форум на тему <Возвращение в Западный Азербайджан>. <В течение двух лет свои земли вынужденно покинули до 300 тысяч азербайджанцев, часть которых нашла пристанище в Карсе: Армения должна возместить ущерб за ущемление прав исторического населения Западного Азербайджана>, - заявил глава муниципалитета Карса Отукен Сенгер.

Таким образом, пока правительство Армении рекламирует свой проект "Перекресток мира", власти Азербайджана насаждают в своем обществе и на международных площадках идею возвращения в так называемый Западный Азербайджан.