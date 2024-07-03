Среда, 3 Июля 2024 20:55

АрмИнфо. Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания (ЕКПП) при Совете Европы опубликовал публичное заявление по Азербайджану.

<Это заявление, сделанное в соответствии со статьей 10 Конвенции о создании Комитета, касается постоянного отсутствия сотрудничества властей Азербайджана с ЕКПП.

Причиной такого исключительного решения сделать публичное заявление является прямой отказ властей Азербайджана сотрудничать с ЕКПП. Комитет предпринял искренние попытки вступить в конструктивный диалог с властями Азербайджана для решения проблем, лежащих в основе существования ЕКПП. В своих отчетах он подробно уточнил, что продолжает получать заявления о жестоком обращении и даже пытках со стороны сотрудников полиции.

Однако МВД Азербайджана не предприняло никаких шагов по реализации давних рекомендаций Комитета по прекращению подобной практики. Кроме того, комитет не получил ответов на письма с просьбой содействовать диалогу посредством переговоров на высоком уровне в Баку или даже после уведомления властей Азербайджана о визите. Это фундаментальное и беспрецедентное нарушение Конвенции.

Учитывая серьезность проблем, связанных с жестоким обращением с задержанными со стороны сотрудников правоохранительных органов и даже пытками, ЕКПП также решил опубликовать отчет специального визита в Азербайджан в 2022 году в качестве приложения к публичному заявлению>, - отметили в комитете.