Среда, 3 Июля 2024 20:46

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева за содействие в переговорах между Баку и Ереваном по определению путей достижения мирного соглашения. Об этом сообщила пресс-служба Токаева по итогам встречи двух лидеров в Астане.

<Глава Азербайджана также поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за содействие переговорным процессам между Азербайджаном и Арменией. Ильхам Алиев подчеркнул, что Казахстан как достойный член мирового сообщества играет весомую роль не только в регионе, но и на международной арене>, - говорится в сообщении.

Токаев <высоко оценил поступательное развитие всестороннего казахско-азербайджанского сотрудничества, которое развивается в духе стратегического партнерства и союзничества, а также планомерно наполняется новым содержанием>.

Лидеры двух стран обсудили ход реализации совместных проектов в сферах инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта и логистики. В этом ключе особое внимание было уделено эффективной эксплуатации Транскаспийского международного транспортного маршрута.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы дальнейшего углубления торгово- экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций.

В завершение встречи в присутствии лидеров двух стран фондом <Самрук-Казына> и Azerbaijan Investment Holding было подписано Соглашение по управлению совместным инвестиционным фондом.

15 апреля Касым-Жомарт Токаев в ходе своего первого посещения Еревана в качестве президента заявил, что Астана и Ереван <договорились работать вместе и активно участвовать в процессе укрепления мира и стабильности>, и подчеркнул, что приветствует стремление Армении и Азербайджана к заключению мирного договора. В сообщении Акорды было сказано, что Токаев заявил, что Казахстан <готов оказать полную поддержку и взять на себя миссию доброй воли>