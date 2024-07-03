Среда, 3 Июля 2024 19:25

АрмИнфо. Несмотря на все сложности текущего момента в мире, тем не менее отношения между Россией и Турцией развиваются поступательно, заявил президент РФ Владимир Путин 3 июля в Астане на встрече с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганоми.

<Мы констатируем за предыдущие несколько месяцев небольшой спад в торговом обороте, но он остаётся на достаточно высоком уровне - 55 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте считать.

Реализуются все наши крупные проекты. В этом смысле всё идёт в графике, по плану. Никаких сбоев нет>, - как сообщает пресс-служба Кремля заявил Путин.

Глава РФ рекордное число российских туристов в Турции - 6,3 миллиона за 2023 год. <Намечаются и новые проекты, мы этому очень рады, так же как и возможности с Вами сегодня встретиться и в личной беседе подвести итоги работы за прошлый год, наметить перспективы того, что мы будем делать на ближайшую перспективу>, - сказал он.

Продолжается активная работа по ряду важнейших направлений международной политики, министерства, ведомства обмениваются информацией постоянно, согласовывают позиции по ключевым направлениям.

Президент Эрдоган, в свою очередь, отметил, что на протяжении долгого времени им не удавалось встретиться, была <телефонная дипломатия>. Но между тем соответствующие органы были в постоянном контакте между собой. Он выразил надежду, что в самое кратчайшее время удастся сдать в эксплуатацию АЭС <Аккую> (крупнейший совместный российско-турецкий проект - ред.). Есть контакты относительно строительства второй атомной электростанции в городе Синоп, добавил он.

По его словам, Анкара поставила задачу - достичь отметки по товарообороту до 100 миллиардов долларов. <Я верю, что мы достигнем этой отметки. В этом вопросе мы владеем таким потенциалом>, - подчеркнул турецкий лидер.

<Также хочу ещё одну отметить вещь. В самое кратчайшее время жду Вас, господин Президент, в моей стране>, - резюмировал Эрдоган