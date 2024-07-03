Среда, 3 Июля 2024 19:15

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев начали переговоры в Астане, сообщает пресс- служба Кремля.

<Объём нашего взаимодействия большой. И если бы встречались каждый месяц, мне кажется, было бы о чём поговорить.

Обращаю внимание на то, что по ключевому вопросу, а именно по вопросу торгово- экономического взаимодействия, наши отношения развиваются позитивно. Четыре с лишним миллиарда товарооборот и 4,3-4,5 - это прямые российские инвестиции в экономику Азербайджана. Тенденция хорошая: в первом полугодии уже, по-моему, 13 процентов рост, в общем, всё позитивно развивается>, - сказал Путин.

Российский президент указал на планы в области инфраструктуры, где на первое место выходит известная трасса <Север - Юг>. <Надеюсь, мы тоже два слова об этом скажем. Есть возможности и по другим

направлениям, в том числе в сфере энергетики, промышленной кооперации>, - заявил он, подчеркнув, что стороны действуют на основе договора от 2022 года. <Это хорошая база для развития отношений по всем направлениям>, - заметил Путин.

Ильхам Алиев, в свою очередь, заметил: <вопросов много, но, в принципе, мы так и встречаемся: почти что раз в месяц>. Бакинский лидер также указал на рост товарооборота, растёт также и взаиморасчёт в национальных валютах: по азербайджанскому экспорту в Россию - это уже более 70 процентов, а по российскому экспорту в Азербайджан - около 50 процентов. <Так что то, о чём мы с Вами говорили несколько лет назад, уже успешно реализуется>, - сказал Алиев.

<Проект <Север - Юг> мы с Вами в прошлый раз в Москве обсуждали. С тех пор произошли позитивные события, мы об этом поговорим. Мы решительно настроены на то, чтобы расширять инфраструктуру коридора на азербайджанской территории, хотя она физически существует, но не соответствует тем намерениям, которые существуют у наших партнёров и соседей, по максимальному задействованию этого проекта.

Так же, как Вы отметили, и в энергетической сфере есть новые идеи, и наши соответствующие структуры находятся в постоянном контакте. Сегодня также об этом поговорим. И по всем другим направлениям.

Как Вы отметили, в 2022 году мы подписали союзническую декларацию, которая успешно реализуется и все пункты декларации находят отражение в реальной жизни. Мы уже более чем два года работаем совместно как союзники и демонстрируем хорошие результаты. Сегодня ещё подробно об этом поговорим>, - резюмировал Алиев/

И Путин, и Алиев приехали в Астану на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он пройдет с 3 по 4 июля. На встрече лидеры входящих в организацию стран <обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности>, уточнили в Кремле.