Среда, 3 Июля 2024 19:05

АрмИнфо.Фонд «Дети Армении» (КОАФ) и Америабанк представляют совместную программу «Собирая блага природы», которая будет реализована в рамках проекта КОАФ «Пчеловодство как движущая сила экономического развития».



Миссией программы является содействие пчеловодству в Лорийской области Армении, развитие практических навыков пчеловодов и улучшение качества производственно-сбытовой цепи в отрасли пчеловодства. Программа, состоящая из образовательного, экономического и социального компонента, предназначена для 50 бенефициаров. Помимо участия в инновационных курсах, бенефициарам также будут предоставлены ульи и пчелиные семьи для создания собственного бизнеса в будущем. Одной из ключевых целей программы является включение в число бенефициаров студентов агротехнологической программы СМАРТ-центра КОАФ, насильственно выселенных из Арцаха, которые делают первые шаги в oтрасли пчеловодства.

«Америабанк придает большое значение роли предпринимательства в экономическом развитии нашей страны, в особенности ее регионов. Мы придаем не меньшее значение ресурсоэффективным и экологически устойчивым отраслям. Содействуя развитию пчеловодства в сельских общинах, мы ставим перед собой цель, помимо развития предпринимательства, улучшить качество жизни людей, дав им возможность создать собственное стабильное производство и перспективную работу», – отметила директор по маркетингу и коммуникациям ЗАО «Америабанк» Ребекка Акопян, подчеркивая важность содействия реализации подобных проектов.

Говоря о многолетнем плодотворном сотрудничестве между КОАФ и Америабанком, Айк Бояджян, вице-президент по развитию фонда «Дети Армении», отмечает: «Америабанк является одним из надежных партнеров КОАФ и оказывает содействие в реализации различных наших программ. Такое сотрудничество в рамках данной программы содействия развитию пчеловодства важно, поскольку в результате реализации программы потенциал региона возрастет. Не секрет, что пчеловодство является жизненно важной отраслью. Поэтому, развивая его, мы можем способствовать не только сохранению местного биоразнообразия, но и обеспечению занятости и получению стабильных доходов в сельских населенных пунктах».

Отрасль пчеловодства уже знакома КОАФ. 2022 году фонд успешно запустил проект «Пчеловодство как движущая сила экономического развития», в рамках которого при Лорийском СМАРТ-центре был создан «Центр пчеловодства». Центр оснащен всем необходимым оборудованием и принадлежностями, давая возможность пчеловодам производить и выводить на рынок качественную продукцию.

Америабанк

Америабанк является одним из ведущих финансово-технологических учреждений в Армении и играет важную роль в экономике страны. Объем активов Америабанка превышает 1 триллион драмов РА. Следуя по пути диджитализации, банк внедрил ряд инновационных решений и платформ и продолжает совершенствовать их, формируя динамично развивающуюся финансово-технологическую среду, направленную на удовлетворение различных потребностей человека.

Америя первой в Армении создала экосистемы для МСБ и частных лиц, обеспечив доступ к ряду банковских и небанковских услуг по принципу «одного окна»: Estate.ameriabank.am, Automarket.ameriabank.am, Business.ameriabank.am.

Будучи клиентоориентированной компанией, Америя стремится быть надежным финансово-технологическим пространством, предоставляющим комплексные решения для улучшения качества жизни.

Америабанк регулируется Центральным банком РА.

Благотворительный фонд «Дети Армении»

Цель благотворительного фонда «Дети Армении» заключается в улучшении качества жизни в сельских населенных пунктах Армении, уделяя особое внимание нуждам детей и молодежи. Целевыми сферами развития для фонда являются образование, здравоохранение, а также социально-экономическое развитие. Фонд «Дети Армении» был основан в 2004г., начав с одного села и затем расширив свою деятельность до 82+ общин в Армении и Арцахе, инвестировав более 70 млн долларов США на нужды более чем 100,000 бенефициаров из сельских населенных пунктов.