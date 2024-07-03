Среда, 3 Июля 2024 18:40

АрмИнфо.Армения подтверждает приверженность общим с США демократическим ценностям, заявил вице-премьер Мгер Григорян на мероприятии, организованном по случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки.

Как сообщает офис вице-премьера, в своей поздравительной речи от имени правительства Григорян пожелал мира, процветания и прогресса народу Соединённых Штатов Америки.

<Этот особенный день дает возможность переоценить идеи демократии, которые отцы- основатели заложили в основу создания Соединенных Штатов Америки. И сегодня мы отмечаем этот знаменательный день с нашими американскими друзьями, подтверждая приверженность Армении этим общим демократическим ценностям>, - отметил вице- премьер.

Мгер Григорян поблагодарил США за постоянную поддержку программы реформ правительства Республики Армения, а также развития экономики Армении и повышения ее устойчивости.

<Мир является одной из важнейших предпосылок становления стабильной демократии. Установление стабильного и прочного мира в регионе является приоритетом правительства Армении. В этом контексте мы высоко ценим последовательные усилия американской стороны по реализации мирной повестки дня. Мы также подчеркиваем важность адресных заявлений США, поддерживающих суверенитет и территориальную целостность Армении>, - отметил вице-премьер.