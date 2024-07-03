Среда, 3 Июля 2024 18:38

АрмИнфо. Генеральный прокурор Анна Вардапетян приняла делегацию, возглавляемую временным поверенным в делах Королевства Нидерландов в Армении Яапом Фредериксом.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, Анна Вардапетян поблагодарила представителей посольства за совместно реализованные плодотворные программы и в качестве лучшего примера сотрудничества назвала результаты шестимесячного курса, направленного на развитие коммуникативных способностей и навыков всех прокуроров Армении, проведенного с поддержка посольства Нидерландов.

<Справедливость должна не только осуществляться, но быть видимой и понятной. Результаты курса, направленного на достижение этой цели, стали измеримыми благодаря опросу общественного мнения, проведенному в Республике Армения в декабре 2023 года по инициативе Международного республиканского института, согласно которому Прокуратура, по сравнению с опросом, проведенным в марте 2023 года, улучшила свои позиции на 8 процентных пунктов по показателям индекса удовлетворенности>, - сказал генпрокурор, обсудив возможность начала очередного курса для прокуроров с временным поверенным в делах Королевства Нидерландов в Армении.

Яап Фредерикс высоко оценил совместный курс и подчеркнул, что Королевство Нидерланды поддерживает проводимые в Республике Армения демократические реформы, направленные на укрепление верховенства закона и защиту прав человека.

В этом контексте стороны обсудили перспективы и направления совместных программ.

Собеседники коснулись процесса проверки прокуроров на порядочность и отметила, что к концу 2024 года около 60% всех прокуроров РА пройдут проверку. <Хотя заключение о порядочности носит рекомендательный характер, в прокуратуре ему придается серьезное значение, поскольку прокурор, защищающий обвинения в коррупционных преступлениях и предъявляющий иск о конфискации имущества незаконного происхождения, должен быть порядочным и иметь чистую трудовую историю>, - подчеркнула Анна Вардапетян.