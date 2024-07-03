Среда, 3 Июля 2024 17:05

АрмИнфо. Сотрудничество между Грузией и Арменией с подписанием Декларации о стратегическом партнерстве перешло на качественно новую ступень. Новый этап переломно сказался на нашем многостороннем сотрудничестве", - заявил 3 июля на совместном с главой МИД Армении Араратом Мирзояном брифинге министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, слова которого приводит Спутник Грузия.

По словам Дарчиашвили, на встрече с министром иностранных дел Армении разговор коснулся политического и экономического сотрудничества двух стран. "Мы обсудили существующее между нашими странами интенсивное многомерное сотрудничество. Армения входит в десятку торговых партнеров Грузии, а в направлении туризма - в первую тройку. Мы рассмотрели разные направления, и я уверен, что экономическое сотрудничество между нами, которое приносит пользу для обеих стран, еще более усилится", - сказал Дарчиашвили.

Глава МИД Армении, в свою очередь заявил, что Ереван заинтересован в дальнейшем углублении отношений с Грузией, особенно в таможенной сфере. "Сотрудничество Грузии и Армении действительно быстро развивается по всем направлениям - будь то экономика или безопасность, начиная от образования и культуры и заканчивая туризмом и контактами между людьми. Важный прогресс есть в торговле, и мы можем расширить наше сотрудничество в таможенном секторе, достигнуть новых важных результатов, способствовать углублению контактов между бизнесом и людьми", - сказал Мирзоян.

Этот год, по мнению главы МИД Армении, отличался интенсивными отношениями между странами. "Появляется динамика в наших двухсторонних отношениях", - отметил Мирзоян.-0-

На встрече стороны также выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета двух стран и отметили готовность бороться с вызовами, существующими в регионе. "Мы обсудили текущие процессы в регионе, существующие вызовы и возможности, подчеркнули важность совместных усилий в процессе борьбы с этими вызовами", - сказал Дарчиашвили.

Между тем глава МИД Армении озвучил в Тбилиси и новые стремления своей страны. "Армения с энтузиазмом восприняла новость о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС, что имеет большое значение не только в контексте армяно-грузинских отношений, но и в контексте региональных событий. Хочу сказать, что у Республики Армения также есть отношения с ЕС, формирование новой повестки дня, наших взглядов и перспектив", - сказал Мирзоян.

Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительным данным, составил 1,1 миллиарда долларов. В январе 2023 года страны подписали соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения", которое вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В январе 2024 года Грузия и Армения заключили в Тбилиси соглашение о стратегическом партнерстве.