Среда, 3 Июля 2024 16:54

АрмИнфо.Армения готова полностью наладить отношения с Турцией и установить с ней дипломатические отношения. Об этом, как передает Спутник Грузия, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на брифинге в Тбилиси.

"Армения готова полностью урегулировать отношения с Турцией и также установить дипломатические отношения. В связи с этим видением у нас также есть договоренности, и мы продвигаемся вперед. У нас здоровый диалог с Турцией, и мы знаем, что давно пора это осуществить", - сказал Мирзоян.

Между Турцией и Арменией о0тсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.