Среда, 3 Июля 2024 16:51

АрмИнфо. Беларусь приглашала Армению принять участие в параде в Минске, однако по надуманным, субъективным причинам парадные расчеты этой страны не прибыли. Об этом рассказал, отвечая на вопросы журналистов, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе участников парада в День Независимости в Минске были представители ряда зарубежных государств - парадные расчеты военнослужащих из России, Азербайджана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Госсекретаря Совбеза спросили, направлялось ли приглашение армянской стороне.

Александр Вольфович рассказал, что представителей Армении также приглашали принять участие в параде в Минске. "Армения пока является участником ОДКБ, ее приглашают на все форумы", - ответил он. В эти дни в белорусской столице проходит еще одно международное мероприятие

- Совет министров обороны СНГ. "В том числе была приглашена и Армения. Но по каким-то надуманным, скорее всего, субъективным причинам (мы понимаем, что это за причины), к сожалению, делегация Армении, парадные расчеты Армении не прибыли для участия в параде, - констатировал Александр Вольфович. - Хотя деды и прадеды армянского народа принимали участие в освобождении Беларуси, Советского Союза, участвовали в Великой Отечественной войне". В этом плане, по его мнению, очень красноречив пример Брестской крепости, когда в самые первые дни войны на ее защиту встали представители 34 национальностей. "Тогда не делили, армянин ты или азербайджанец, русский, белорус или украинец. Наши деды и прадеды вместе противостояли. И они тогда заложили первые кирпичики в фундамент Великой Победы", - обратил внимание госсекретарь Совбеза.