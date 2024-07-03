Среда, 3 Июля 2024 16:51

АрмИнфо. В рамках уголовного производства, расследуемого в Следственном комитете РА, в здании административного района Арабкир при содействии сотрудников Службы национальной безопасности проводятся необходимые и неотложные следственные и другие оперативные действия, есть задержанные. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс- секретарь Следственного комитета РА Гор Абрамян.

По его словам, в интересах следствия на данный момент никакой дополнительной информации предоставлено не будет.

Ранее СМИ Армении сообщили о задержании префекта административного района Арабкир города Ереван Арама Азатяна и его заместителя Давида Баласаняна.